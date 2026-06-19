Angie Arizaga ‘quema sus ahorros’ y le regala una tremenda camioneta a Jota Benz por el Día del Padre: reacción del modelo es viral

Jota Benz celebrará por segunda vez el Día del Padre junto a su novia Angie Arizaga y su bebé Mateito. Foto: Composición LR/Instagram.

Jota Benz celebrará por segunda vez el Día del Padre junto a su novia Angie Arizaga y su bebé Mateito. Foto: Composición LR/Instagram.

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Angie Arizaga paralizó las redes sociales al obsequiarle una moderna camioneta a Jota Benz por el Día del Padre. La exfigura de 'Esto es guerra' no escatimó en gastos ni ahorros para engreír al padre de su bebé, Mateito, de 2 años.

La influencer compartió el video en Instagram, donde se ve al modelo y cantante muy emocionado al enterarse de que la 'negrita' le regalaría un vehículo y no un obsequio tradicional, como una taza o una corbata. Sin embargo, no todo salió como esperaba Jota Benz.

Angie Arizaga sorprende a Jota Benz con camioneta

Al tratarse de la segunda vez que Jota Benz celebraría el Día del Padre, Angie Arizaga quiso hacer algo especial para su novio. Por esa razón, según se observa en el video, le tapó los ojos antes de presentarle su nueva camioneta, mientras el chico reality se mostraba ansioso por descubrir cómo era su regalo.

Sin embargo, no todo fue felicidad para él, ya que al ver la sorpresa comprobó que, efectivamente, se trataba de una camioneta, pero decorada con stickers del rostro de la influencer por todas partes. Esto dejó consternado al modelo, quien expresó su decepción.

“Sorpresa, ¿qué tal? ¿Te gusta? Es más, hoy vas a manejarla tú. Es tu día, el Día del Padre”, le dijo Angie Arizaga. No obstante, Jota se negaba a hacerlo. Al finalizar el clip, la 'negrita' colocó un letrero con la frase 'Cuidado, tengo novia', lo que generó risas entre los usuarios en los comentarios de la publicación.

¿Jota Benz le fue infiel a Angie Arizaga?

El productor Gianni Cossio aseguró semanas atrás que tenía conocimiento de episodios comprometedores que involucraban a Jota Benz y a una mujer vinculada a la televisión. Aunque no mencionó nombres, en redes sociales sus declaraciones fueron asociadas al modelo, lo que generó gran polémica, ya que el chico reality y Angie Arizaga mantienen una de las relaciones más estables de la farándula.

Sin embargo, el cantante se defendió y negó todo lo dicho por el productor. "Rechazo categóricamente dichas afirmaciones por carecer de sustento y por afectar mi honor, mi tranquilidad y la de mi familia y porque son totalmente falsas", escribió. Afirmó que tomará acciones legales.