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Corte de Lambayeque llevará servicios de justicia gratuitos a Cañaris este jueves

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque realizará una jornada de atención a la comunidad en Cañaris el 20 de agosto, ofreciendo orientación legal gratuita y servicios de justicia.

La actividad se llevará a cabo en la plaza principal desde las 8:00 hasta las 12:30. Foto: difusión.
La actividad se llevará a cabo en la plaza principal desde las 8:00 hasta las 12:30. Foto: difusión.
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La campaña es coorganizada por el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), y ha sido aprobada mediante Resolución Administrativa N.° 1042-2026-P-CSJLA/PJ.

Este jueves 20 de agosto, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque llegará al distrito de Cañaris con una jornada especial de atención y orientación dirigida a sus pobladores, con el propósito de acercar los servicios de justicia a la comunidad y facilitar el ejercicio efectivo de sus derechos.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque inaugura Módulo de Atención al Usuario de la Unidad de Flagrancia | Lambayeque | La República

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La actividad se desarrollará en la plaza principal de Cañaris, desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía, como parte de la Campaña de Mesa de Partes Itinerante y Cultura Jurídica para el Fortalecimiento de la Justicia Comunitaria en el distrito de Cañaris.

Durante esta jornada, los pobladores podrán presentar directamente sus demandas de alimentos, violencia familiar, filiación y rectificación de partidas. También podrán ingresar escritos correspondientes a procesos en trámite a través del Sistema Integrado Judicial (SIJ).

Asimismo, se brindará orientación legal y atención ciudadana completamente gratuita, permitiendo que los ciudadanos puedan realizar sus consultas, conocer sus derechos y recibir orientación sobre los procedimientos que correspondan a sus casos.

La jornada incluirá también charlas informativas a cargo del equipo multidisciplinario, enfocadas en la prevención de la violencia intrafamiliar y los derechos fundamentales, bajo un enfoque intercultural, considerando las características y realidad de la población de Cañaris.

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La campaña es coorganizada por el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), y ha sido aprobada mediante Resolución Administrativa N.° 1042-2026-P-CSJLA/PJ.

Con esta actividad, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de acercar la justicia a las comunidades, escuchar a sus pobladores y brindar servicios que respondan a sus necesidades, promoviendo una justicia cada vez más accesible y cercana.

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