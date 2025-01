La relación entre los boxeadores peruanos Pantera Zegarra y Jonathan Maicelo sigue acaparando la atención mediática. En esta ocasión, el exparticipante de 'Combate' dejó de lado las tensiones para comentar sobre un tema inesperado: la tan comentada reciente operación a la nariz de la expareja de Samantha Batallanos. Durante una entrevista para 'Todo se filtra', el pugilista sorprendió con un elogio que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

“Me gusta, no solo la nariz; se ha hecho varias cosas en la cara y a mí me gusta”, declaró Pantera Zegarra en el mencionado programa de Panamericana Televisión. Estas palabras, cargadas de humor, evidencian una actitud relajada que contrasta con los habituales intercambios de críticas entre ambos deportistas.

¿Qué dijo Pantera Zegarra sobre la nueva nariz de Jonathan Maicelo?

En su intervención, Pantera Zegarra no escatimó en bromas mientras opinaba sobre el cambio físico de Jonathan Maicelo. Aunque reconoció las tensiones que han marcado su relación en el mundo del boxeo y en el ámbito personal, se mostró dispuesto a destacar las virtudes de su colega. “A pesar de todo lo que hace, para mí siempre ha sido un buen boxeador. Ahora, con las cirugías que se ha hecho, se le ve bien”, afirmó.

El comentario más llamativo llegó cuando Zegarra bromeó con la posibilidad de someterse él mismo a una cirugía similar. “Yo también me voy a operar la nariz, más bien le voy a pedir el número de su cirujano”, comentó entre risas, lo que desató carcajadas entre los presentes.

Sin embargo, el tono relajado no evitó que Pantera Zegarra aprovechara la oportunidad para desafiar nuevamente a Maicelo. Cabe destacar que desde hace varios meses, se viene especulando sobre un posible combate entre ambos, sin embargo, hasta ahora esto no ha sido posible. “Que acepte la pelea, para que desfogue. Que me pegue a mí”, sentenció, avivando la expectativa de los fanáticos que anhelan ver a ambos boxeadores enfrentarse en el ring.