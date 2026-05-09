Periodista Fernando Llanos tuvo que cargar el ataúd de su mejor amigo por caos vehicular en Ramiro Prialé

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Lo que debía ser una despedida íntima y solemne terminó convertida en una dolorosa escena marcada por el caos vehicular. La tarde del último jueves 7 de mayo, la autopista Ramiro Prialé y la Carretera Central permanecieron colapsadas durante más de 13 horas tras un accidente entre un bus de transporte público y un camión de caudales en la zona de Huachipa, en Lurigancho-Chosica. En medio de la congestión, una familia se vio obligada a cargar a pie el ataúd de un ser querido por varios kilómetros para continuar con el cortejo fúnebre.

Entre las personas que llevaron el féretro sobre sus hombros se encontraba el periodista Fernando Llanos, exreportero de América Televisión, quien despedía a uno de sus mejores amigos de infancia. Según revelaron en el pódcast 'Mostritos y pirañas', ambos mantenían una estrecha amistad desde la época escolar. Uno de los conductores del espacio digital contó que se comunicó con Llanos y que el hombre de prensa confirmó el lamentable episodio que conmueve en redes sociales.

Fernando Llanos lleva en hombros féretro de su mejor amigo del colegio por caos vehicular

Las imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron el dramático momento que vivió Fernando Llanos junto con la familia de su amigo fallecido, luego de quedar atrapados durante horas en el intenso tráfico que paralizó la autopista Ramiro Prialé y la Carretera Central. Ante la imposibilidad de avanzar en el vehículo funerario, los familiares y amigos decidieron descender y cargar el ataúd a pie para llegar hasta el cementerio y darle cristiana sepultura.

En el pódcast 'Mostritos y pirañas' se dieron mayores detalles de lo ocurrido con el exreportero de América Televisión. “Es Fernando Llanos. Falleció su mejor amigo del colegio. Tenían que hacerlo (el velatorio) a las 5 p.m. y a Mapfre llegaron recién casi a la 1 de la mañana. Tuvieron que bajarse y cargar el ataúd para llegar hasta el cementerio. A quien están viendo es a Fernando Llanos, vestido negro, yendo a enterrar a su mejor amigo del colegio”, comentaron los conductores del espacio digital al explicar las imágenes que rápidamente se viralizaron.

Familia explica lo sucedido

Por su parte, Diana Delgado, familiar del fallecido, expresó su indignación y desesperación en declaraciones para RPP, al señalar que permanecieron varados desde la tarde del último jueves sin poder avanzar hacia el camposanto.

“Estamos acá, desde las 4 de la tarde que no podemos llevar a nuestro familiar a dar cristiana sepultura”, relató. Asimismo, contó que varias personas comenzaron a abandonar los vehículos debido al agotamiento y la incertidumbre por la falta de atención ante el accidente.

“Las personas que ya no aguantan están bajando esos vehículos y caminando, nos dicen que ha habido un accidente, pero temprano, que ha habido un tráiler estrellado, que hay muertos y que la fiscalía no se hace presente”, agregó.