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Arturo Pomar Jr., exbaterista de Arena Hash, revela la desagradable broma que le hizo Pedro Suárez Vértiz: “Maquinaba las cosas”

Arturo Pomar Jr. recordó a su fallecido compañero Pedro Suárez Vértiz en programa de Aldo Miyashiro. Durante su intervención, compartió anécdotas divertidas con el rockero, recordando momentos de camaradería y su peculiar sentido del humor.

El reconocido baterista de Arena Hash, Arturo Pomar Jr., regresa al Perú con su espectáculo ‘Y es que sucede así 2: Arena Hash al desnudo’, combinando música, humor y nostalgia.
El reconocido baterista de Arena Hash, Arturo Pomar Jr., regresa al Perú con su espectáculo ‘Y es que sucede así 2: Arena Hash al desnudo’, combinando música, humor y nostalgia.
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El reconocido baterista de la emblemática banda Arena Hash, Arturo Pomar Jr., volvió al Perú para presentar una renovada entrega de su espectáculo 'Y es que sucede así 2: Arena Hash al desnudo', un formato íntimo que combina música en vivo, humor y nostalgia. Antes de su show en Lima, el artista visitó el programa 'Habla chino' para hablar de su carrera y recordar a Pedro Suárez Vértiz.

El último viernes 8 de mayo, Arturo Pomar Jr. y Patricio Suárez Vértiz, exintegrantes de Arena Hash, llegaron al programa de Aldo Miyashiro. Ambos contaron detalles sobre la agrupación de rock y evocaron la vez en que debutaron en la famosa, pero ya desaparecida, Feria del Hogar.

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Arturo Pomar Jr. recuerda a Pedro Suárez Vértiz

Arturo Pomar Jr. recordó con cariño a Pedro Suárez Vértiz, quien falleció hace más de dos años. Según el baterista, el cantante no solo era muy creativo para hacer bromas pesadas, sino que las disfrutaba al máximo. Incluso, en una oportunidad, se cortó las uñas de los pies y, sigilosamente, se las hizo tragar.

“Pedro gozaba como ninguno jodiéndome. Planificaba las hueva***, las pensaba. Ene cosas que te puedo contar. Estábamos en la sala de la casa conversando con los amigos, y él estaba en calzoncillo cortándose las uñas de los pies. Él iba juntando los pedacitos que uñitas y pellejitos, todo lo iba haciendo su rumita. Pero ese momento le venía a maquinar la cosa y empezaba a joder”, contó.

“Yo estaba en la silla sentado, pasaba por mi lado, pero solapa, agarraba un poquito de pellejitos y me empujaba el paquete de uñas con pellejitos en la boca. Los pellejos de Pedro en la jeta. Después lo quería matar”, acotó entre risas.

Arturo Pomar Jr. rendirá homenaje a Pedro Suárez Vértiz

Tras el rotundo éxito de su primera temporada, el baterista Arturo Pomar Jr. regresa al Perú con su renovado espectáculo, donde el público podrá descubrir anécdotas inéditas, historias que no fueron contadas y nuevos momentos que enriquecen aún más el universo de Arena Hash. Las funcion se realizará el sábado 04 de julio en el Centro de Convenciones Bianca. Las entradas ya se encuentran disponibles en Joinnus.

Bajo la dirección de Manchi Ramírez, este espectáculo denominado ‘Y es que sucede así 2: Arena Hash al desnudo’ promete conectar profundamente con el público, transportándolo a la época dorada del rock peruano. Asimismo, el artista dedicará un momento especial a su gran amigo Pedro Suárez-Vértiz. 

“Estoy feliz de volver con esta nueva temporada. Este espectáculo es lo más personal que tengo y hoy es mi enfoque principal. El año pasado fue un gran éxito y, en esta ocasión, quiero sorprender al público con nuevas anécdotas, canciones y además contaremos con invitados especiales”, comenta Pomar. “Pedro fue una persona fundamental en mi vida. Encontrar la manera de agradecerle me tomó tiempo, y no hay mejor forma que hacerlo a través de algo que siempre nos unió: el sentido del humor”, añadió.

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