HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 19 de junio, según Jhan Sandoval

Descubre cómo Aries, Tauro, Géminis y los demás signos pueden aprovechar las señales cósmicas que ofrecen los astros hoy.

Consulta el horoscopo de hoy, viernes 19 de junio
Consulta el horoscopo de hoy, viernes 19 de junio | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Jhan Sandoval presenta las predicciones astrales para este viernes 19 de junio. Revisa el horóscopo de hoy y conoce las señales que podrían influir en el amor, el trabajo, la economía y otros aspectos de tu vida. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis encontrarán las orientaciones que los astros tienen para esta jornada.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 18 de junio, según Jhan Sandoval

lr.pe

Esto dice el horóscopo de hoy, viernes 19 de junio

  • Aries: Tu relación con compañeros, superiores y clientes será muy positiva. Sentirás que el entorno reconoce tu esfuerzo. Terminas el día en una agradable reunión con amigos. Te divertirás.
  • Tauro: Aunque otras personas te apresuren y te sientas presionado a culminar todo aceleradamente, tómate tu tiempo para analizar y ejecutar. Solo así tu labor tendrá buenos resultados.
  • Géminis: Tendrás que defender tu labor de la crítica de compañeros o superiores. No tengas posturas defensivas y toma con bien algunos comentarios que te ayudarán a perfeccionar tus resultados.
  • Cáncer: Una persona que ejerce un cargo importante te buscará para encomendarte una labor de mucha responsabilidad. Es tu oportunidad para demostrar lo capaz que eres y resaltar. Asume el reto.
  • Leo: La visita de una amistad podría interrumpir parte de las gestiones que tenías programadas en el día. Establece los límites para que tus tiempos no se vean afectados. Alguien del pasado regresa.
  • Virgo: Te verás obligado a dividir tu tiempo entre varias actividades. Céntrate en pocas, para que no te disperses y esto afecte la calidad de tu trabajo. En el amor, no seas inconstante y actúa con madurez.
  • Libra: No renuncies y sigue esforzándote. Por más complicaciones que estés encontrando, si eres constante lograrás salir de cualquier obstáculo y llegarás a tus objetivos. En el amor, evita dependencias.
  • Escorpio: Puedes cometer un error en la ejecución de tu labor por falta de información. Necesitas datos, cifras exactas, revisar informes o contar con el apoyo de un especialista si no deseas equivocarte.
  • Sagitario: Tienes que poner límites a ese compañero que constantemente viene cometiendo errores o no cumple con la entrega de su labor. Si eres flexible no cambiará y esto podría complicarte.
  • Capricornio: Estás resaltando y logrando objetivos que la competencia no ha podido alcanzar. Esto podría generar envidias y ataques de tus competidores. Ten perfil bajo y no comentes de tus éxitos.
  • Acuario: Recibes una noticia muy favorable. Ha llegado el momento de iniciar ese negocio o estudio académico que tanto habías deseado. En el amor, conocerás a una persona joven y atractiva.
  • Piscis: Recibes apoyo por parte de una amistad que siempre ha estado contigo en los momentos donde más lo necesitaste. En el amor, no te ilusiones sin conocer más a esa persona que llama tu atención.  



TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 18 de junio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 18 de junio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: conoce qué es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de junio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: conoce qué es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de junio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: conoce qué es lo que te deparan los astros este martes 16 de junio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: conoce qué es lo que te deparan los astros este martes 16 de junio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 18 de junio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 18 de junio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Horóscopo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025