➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 19 de junio, según Jhan Sandoval

Consulta el horoscopo de hoy, viernes 19 de junio | Foto: composición LR

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Jhan Sandoval presenta las predicciones astrales para este viernes 19 de junio. Revisa el horóscopo de hoy y conoce las señales que podrían influir en el amor, el trabajo, la economía y otros aspectos de tu vida. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis encontrarán las orientaciones que los astros tienen para esta jornada.

Esto dice el horóscopo de hoy, viernes 19 de junio

Aries: Tu relación con compañeros, superiores y clientes será muy positiva. Sentirás que el entorno reconoce tu esfuerzo. Terminas el día en una agradable reunión con amigos. Te divertirás.

Tauro: Aunque otras personas te apresuren y te sientas presionado a culminar todo aceleradamente, tómate tu tiempo para analizar y ejecutar. Solo así tu labor tendrá buenos resultados.

Géminis: Tendrás que defender tu labor de la crítica de compañeros o superiores. No tengas posturas defensivas y toma con bien algunos comentarios que te ayudarán a perfeccionar tus resultados.

Cáncer: Una persona que ejerce un cargo importante te buscará para encomendarte una labor de mucha responsabilidad. Es tu oportunidad para demostrar lo capaz que eres y resaltar. Asume el reto.

Leo: La visita de una amistad podría interrumpir parte de las gestiones que tenías programadas en el día. Establece los límites para que tus tiempos no se vean afectados. Alguien del pasado regresa.

Virgo: Te verás obligado a dividir tu tiempo entre varias actividades. Céntrate en pocas, para que no te disperses y esto afecte la calidad de tu trabajo. En el amor, no seas inconstante y actúa con madurez.

Libra: No renuncies y sigue esforzándote. Por más complicaciones que estés encontrando, si eres constante lograrás salir de cualquier obstáculo y llegarás a tus objetivos. En el amor, evita dependencias.

Escorpio: Puedes cometer un error en la ejecución de tu labor por falta de información. Necesitas datos, cifras exactas, revisar informes o contar con el apoyo de un especialista si no deseas equivocarte.

Sagitario: Tienes que poner límites a ese compañero que constantemente viene cometiendo errores o no cumple con la entrega de su labor. Si eres flexible no cambiará y esto podría complicarte.

Capricornio: Estás resaltando y logrando objetivos que la competencia no ha podido alcanzar. Esto podría generar envidias y ataques de tus competidores. Ten perfil bajo y no comentes de tus éxitos.

Acuario: Recibes una noticia muy favorable. Ha llegado el momento de iniciar ese negocio o estudio académico que tanto habías deseado. En el amor, conocerás a una persona joven y atractiva.

Piscis: Recibes apoyo por parte de una amistad que siempre ha estado contigo en los momentos donde más lo necesitaste. En el amor, no te ilusiones sin conocer más a esa persona que llama tu atención.





