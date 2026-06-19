Partidos de hoy, viernes 19 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 19 de junio del 2026 continúa la jornada deportiva con los encuentros de la segunda fecha en el Mundial 2026, una nueva jornada en la Copa de la Liga en Perú y partidos en algunas ligas de Sudamérica. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La Copa del Mundo 2026 continúa y los equipos siguen disputando sus respectivos partidos en el torneo más importante de selecciones. Entre los duelos más destacados figuran Estados Unidos vs Australia y Brasil vs Haití. Los encuentros de Escocia vs Marruecos y Turquía vs Paraguay completan la jornada de este viernes. De igual forma, habrá acción en la Copa de la Liga con los siguientes enfrentamientos: ADT vs Alianza Huánuco y Alianza Atlético vs César Vallejo.

Partidos del Mundial 2026 HOY

Estados Unidos vs Australia

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DirecTV / Paramount+

Escocia vs Marruecos

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DirecTV / Paramount+

Brasil vs Haití

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DirecTV / Paramount+

Turquía vs Paraguay

Hora: 10.00 p. m.

Canal: América tvGO / Disney Plus Premium / DirecTV / Paramount+

Partidos de la Copa de la Liga de Perú HOY

ADT vs Alianza Huánuco

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Alianza Atlético vs César Vallejo

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Copa de Chile HOY