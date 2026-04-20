La modelo e influencer Paula Manzanal sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejaría su vida en Dubai para instalarse nuevamente en España. La decisión, según explicó, responde principalmente a la seguridad y estabilidad de sus dos hijos, en un contexto internacional marcado por tensiones vinculadas a Irán y bases militares estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos.

Aunque la exchica reality recalcó que la situación en Dubai se mantiene bajo control, optó por trasladarse a Barcelona como medida preventiva. “Es más que nada por los niños, para que estén tranquilos, sanos y salvos”, declaró, dejando claro que su prioridad es el bienestar familiar por encima del estilo de vida que llevaba en Medio Oriente.

Paula Manzanal regresa a vivir a España por el bienestar de sus hijos

Durante los últimos meses, Paula Manzanal había establecido su residencia en Dubai, atraída por beneficios económicos como una menor carga tributaria en comparación con España. Sin embargo, los recientes episodios de tensión internacional y los ataques reportados a bases estadounidenses en la región influyeron en su decisión de abandonar temporalmente el emirato.

Pese a ello, la influencer aseguró que no se trata de una situación de peligro inmediato. “Todo está bajo control”, afirmó, y agregó que incluso regresó recientemente a Dubai junto a su pareja para revisar su vivienda y pertenencias. No obstante, la decisión de trasladarse a España responde a un enfoque preventivo, priorizando un entorno más estable para sus hijos.

Manzanal también expresó su deseo de que la situación se estabilice en los próximos meses, aunque evitó profundizar en temas políticos. “No puedo comentar mucho de lo que sucede, solo lo hacen los canales de televisión, pero estamos bien”, puntualizó.

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¿Quién es Paula Manzanal?

Paula Manzanal es una figura conocida en el entretenimiento peruano tras su paso por el reality 'Bienvenida a la tarde', espacio que sirvió como plataforma para su posterior crecimiento mediático. Con el tiempo, su vida personal y relaciones sentimentales con personajes públicos como Benjamín Lukovski, Ignacio Baladán y Fabio Agostini la mantuvieron en la agenda de programas de espectáculos.

Años después, consolidó su imagen como influencer internacional, participando en viajes exclusivos junto a figuras como Jamila Dahabreh, Macarena Gastaldo y Tefi Valenzuela, en destinos como Tulum, México. Este grupo fue popularizado mediáticamente como las “Chicas Tulum”, denominación que reforzó su presencia en redes sociales y medios de entretenimiento.

Actualmente, Paula Manzanal mantiene una vida fuera del Perú, caracterizada por viajes, lujo y vínculos con círculos internacionales. Su reciente decisión de dejar Dubai para volver a España marca un nuevo capítulo enfocado en la estabilidad familiar.