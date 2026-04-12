La jornada electoral de este domingo 12 de abril en Perú no solo estuvo marcada por la participación ciudadana en las Elecciones 2026, sino también por la inesperada aparición digital de Bad Bunny, quien logró captar la atención de miles de usuarios en redes sociales con un mensaje cargado de emotividad y cercanía.

Mientras millones de peruanos acudían a las urnas para elegir a sus nuevos representantes durante el periodo 2026 - 2031, el artista puertorriqueño compartió una serie de imágenes de su reciente visita al país, ocurrida en enero de este año. La publicación no tardó en viralizarse, posicionando nuevamente al artista como tendencia en Perú en diversas redes sociales.

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Bad Bunny sorprende al hacerse ‘presente’ en Perú en plenas Elecciones 2026

La publicación del cantante incluyó diversas postales que retratan su paso por Perú, mostrando momentos cotidianos y cercanos a la cultura local. Entre las imágenes destacaron escenas en mototaxis, su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao, y su visita al reconocido restaurante Maido, uno de los espacios gastronómicos más emblemáticos del país.

Estas fotografías no solo evidenciaron su recorrido, sino también su interacción con seguidores, con quienes se tomó imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales. La elección del contenido visual reforzó una narrativa de cercanía con el público peruano, consolidando su conexión más allá de los escenarios.

El mensaje que acompañó las imágenes fue el elemento central de la publicación. En él, Bad Bunny destacó la relevancia que tiene nuestra nación en su trayectoria artística y personal. Perú es clave... no es una frase vacía, es un hecho, escribió, subrayando que su vínculo con el país se ha construido a lo largo de los años desde su primera visita en 2017.

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Bad Bunny emociona con sus palabras a sus fanáticos peruanos

El artista profundizó en el significado emocional de su más reciente visita, señalando que, aunque siempre ha recibido muestras de afecto del público peruano, esta vez la experiencia fue distinta. “Se sintió como un amor con más confianza, como si ya nos conociéramos”, expresó, evidenciando una relación más sólida con sus seguidores.

Uno de los aspectos que destacó Bad Bunny fue la respuesta del público durante sus presentaciones, especialmente al interpretar canciones vinculadas a la salsa, género que ha incorporado en su repertorio. Según el cantante, la reacción de los asistentes fue determinante: “Para mí era importante su aprobación y la manera en que cantaron lo dijo todo”.

Además, confesó que no atravesaba su mejor momento anímico antes de llegar a Lima. Sin embargo, aseguró que la energía del público transformó su experiencia. “La energía que me regalaron desde la primera noche fue otra cosa”, relató, dejando ver el impacto positivo que tuvo su estadía en Perú.