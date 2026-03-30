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Jesús Alzamora habla por primera vez sobre su infidelidad a María Paz Gonzales-Vigil en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas”

Jesús Alzamora rompe el silencio sobre su infidelidad en Colombia. En una reciente entrevista, el actor admitió su error y detalla cómo, tras confesarle la verdad a su esposa, lograron reconciliarse. Asegura que su relación es más fuerte que nunca desde entonces.

Jesús Alzamora revela la crisis matrimonial que vivió con su esposa, María Paz Gonzales-Vigil, tras engañarla en Colombia. Foto: Instagram/Jesús Alzamora
Jesús Alzamora revela la crisis matrimonial que vivió con su esposa, María Paz Gonzales-Vigil, tras engañarla en Colombia. Foto: Instagram/Jesús Alzamora | Foto: Instagram/Jesús Alzamora

Tuvo que pasar casi dos años para que Jesús Alzamora hable del ampay que le hicieron en Colombia. En una reciente entrevista con Milagros Leyva, el creador de contenido contó cómo fue la crisis matrimonial que vivió con su esposa María Paz Gonzales-Vigil, cuando ella se enteró que él estuvo con otra mujer. Además, reveló cómo es su relación actual con su esposa.

“Por qué rayos le sacaste la vuelta?”, preguntó Milagros Leiva a Jesús Alzamora luego de que él llenara de elogios a María Paz Gonzales-Vigil. “Es muy curioso cuando dicen que un hombre de alguna manera busca en su esposa a su madre. Encuentro en ella un amor, una calma. Cuando conocí a Paz, había en ella una bondad, una benevolencia que hizo que yo me derrita ahí”, dijo el mago.

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Jesús Alzamora recuerda crisis matrimonial con su esposa

Jesús Alzamora contó cómo logró superar el difícil momento que enfrentó cuando salió a la luz su infidelidad en Colombia. El actor peruano dejó entrever que en ese momento, él y María Paz estaban viviendo una crisis matrimonial que involucra a terceras personas; pero que prefiere quedar como el único responsable del hecho.

“Tuvimos una crisis familiar de la que mucha gente no se enteró. Yo cometí un error muy claro, gravísimo. Apenas lo hice (la infidelidad), volví y se lo dije en su cara. Y le pedí perdón de rodillas como un perro. Nunca más (la engañé). Además, había un contexto que ella y yo sabíamos. Además, la naturaleza de la crisis era una muy particular que yo no la voy a contar aquí porque involucra a otras personas, no es mi intención meterme y aparte porque no me quiero excusar, prefiero que me caiga a mí como debe ser y punto”, manifestó.

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Jesús Alzamora cuenta cómo superó sus crisis con su esposa

Según el actor que fue parte de ‘Al fondo hay sitio’, cuando él mismo le contó a María Paz Gonzales-Vigil lo que pasó en Colombia, vivieron semanas difíciles, pero lograron reconciliarse. Asimismo, el artista asegura que el nivel de confianza que existe entre ellos no ha disminuido.

“¿Y tú crees que Paz realmente confía en ti?, preguntó Leyva, a lo que Alzamora respondió: “Sí, 100%, porque fue parte de la conversación. Y como todo fue manejado a puertas cerradas, mucho antes de que salga el chisme (...) eso hizo que nuestro matrimonio después de pasar ese tumbo tan duro fuera más fuerte. Hoy estamos en nuestro mejor momento hace ya unos 2 años o 3 años. Esto pasó en el 2023. El rollo público pasó en el 2024, un año y medio después, simplemente para incar. Yo sabía quiénes estaban detrás de esto”, aclaró.


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