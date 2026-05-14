Es falso que Rafael López Aliaga haya pasado a segunda vuelta

Recientemente, algunas publicaciones en redes sociales afirman que Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, habría logrado pasar a la segunda vuelta electoral. La imagen, difundida ampliamente en Facebook, muestra al político levantando los brazos junto a los mensajes: “Porky pasa a segunda vuelta” y “Se confirmó el fraude electoral en el Perú”.

Post asegura que Rafael López Aliaga pasó a segunda vuelta.

Sin embargo, esta afirmación es falsa. De acuerdo con los resultados oficiales difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hasta la actualización del 13 de mayo de 2026, Rafael López Aliaga se mantenía en el tercer lugar de la elección presidencial, a una diferencia de 20.112 votos de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.

Resultados de la ONPE al 99.969 % de actas contabilizadas.

¿Cómo van los resultados de la ONPE?

Hasta el cierre de esta edición, la plataforma oficial de resultados de las Elecciones Generales 2026 registraba el 99,928% de actas contabilizadas. Keiko Fujimori ocupaba el primer lugar con 2,87 millones de votos, seguida por Roberto Sánchez con 2,01 millones. En tanto, Rafael López Aliaga figuraba en la tercera posición con 1,993 millones de votos, equivalentes al 11,909%.

La captura analizada por PerúCheck corresponde a la sección de Resumen General de la elección presidencial y evidencia que, al momento de la difusión de la publicación viral, no existía respaldo oficial que demostrara que López Aliaga hubiese superado a los candidatos ubicados en los primeros puestos.

¿Se confirmó el fraude electoral?

La Asociación Civil Transparencia indicó en su Segundo Informe de Observación Electoral que no se detectaron irregularidades sistemáticas o deliberadas que alteraran la voluntad popular durante las elecciones del 12 de abril. Aunque reconoció problemas logísticos focalizados, sobre todo en Lima Metropolitana, aclaró que estos hechos no constituyen un escenario de fraude electoral.

Transparencia concluyó que no hubo fraude.

En la misma línea, la Defensoría del Pueblo señaló en un informe de supervisión de las Elecciones Generales 2026 que no existen pruebas de fraude en la primera vuelta electoral. La institución informó que realizó una evaluación técnica del proceso mediante especialistas y equipos de tecnología de la información, concluyendo que no halló evidencias concretas que sustenten denuncias de una manipulación sistemática de resultados.

El informe precisa: “No existen pruebas fehacientes de fraude electoral, sin perjuicio de ello, corresponde a las instituciones que conforman el sistema electoral adopten las medidas necesarias para corregir las falencias advertidas durante la primera elección, a fin de garantizar resultados que cumplan con los más altos estándares de fiabilidad técnica, transparencia y legitimidad al momento de su proclamación oficial”.

Asimismo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea también descartó la existencia de ‘fraude’ en las Elecciones Generales de 2026. Durante una conferencia, la misión afirmó que no encontró “elementos objetivos” que respaldaran las denuncias formuladas por algunos candidatos sobre un supuesto fraude electoral.

“No han llegado a la misión suficientes elementos para decir que la narrativa de fraude tendría motivos objetivos para ser desarrollada”, comentó Annalisa Corrado, jefa de la misión en el Perú.

Las tres instituciones coincidieron en que sí se registraron problemas operativos, especialmente vinculados con la distribución de material electoral y aspectos logísticos. No obstante, descartaron que estas incidencias constituyan pruebas de una alteración deliberada de los resultados.

Conclusión

Rafael López Aliaga no ha clasificado a la segunda vuelta presidencial. Los resultados oficiales de la ONPE, con el 99,928% de actas contabilizadas, lo ubicaban en el tercer lugar de la contienda, por detrás de Roberto Sánchez. Además, no existe evidencia oficial que confirme un supuesto fraude electoral, como sostienen las publicaciones viralizadas. Por estos motivos, PerúCheck califica esta información como falsa.

Nota elaborada por Valeria Coca de PerúCheck.