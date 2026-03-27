Como en los viejos tiempos. Christian Cueva se reencontrará con Ricardo Gareca en una extensa entrevista de La Sustancia, el podcast del popular técnico. El avance desempolvó varios recuerdos entre ambas figuras de la selección peruana y demostró que la amistad sigue vigente pese al doloroso final en el repechaje contra Australia. Sin duda, juntos fueron una dupla en Eliminatorias y Copa América.

El video ha alcanzado miles de visualizaciones y ha recibido cientos de 'me gusta' en un corto período. Así, la pareja que brilló en Rusia 2018 genera un interés notable entre los seguidores. El esperado capítulo se estrena este lunes 30 de marzo.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Christian Cueva?

El ‘Tigre’, mientras busca club o selección, estrena faceta de entrevistador. El esperado ‘junte’ entre Ricardo Gareca y Christian Cueva enganchará a una generación que quedó eternamente agradecida por los logros que consiguió Perú. Una época dorada que será difícil repetir.

“Terminó, clasificaron al Mundial 2018 y unas chelitas. Ahí sí, normal”, comentó Ricardo Gareca en el clip. De este modo, con esa frase, rememora la histórica clasificación al Mundial 2026.

Asimismo, ambos dejaron en suspenso el rumor más grande de la Era Gareca: ¿Era Cueva el engreído del DT? La respuesta queda para el capítulo completo.

La cruel broma de Ricardo Gareca sobre Chile

Durante la presentación de su nuevo programa de streaming, Ricardo Gareca mencionó que la gente en Perú lo quiere más por el fracaso que tuvo al mando de la selección chilena.

“La gente de Perú me quiere ahora más porque como dirigí a la selección de Chile y terminamos últimos; no sé, a lo mejor deben haber pensado que el profe lo hizo a propósito”, fue su irónico comentario en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Mano Menezes en la selección peruana?

El nuevo técnico es un profesional de mucha experiencia, lo avala la trayectoria y hay que apoyarlo. Es un nuevo comienzo, desearle todo lo mejor. Todos somos hinchas de la selección para que le vaya bien”, manifestó el ‘Tigre’ en diálogo con el programa 'Desvelados por el Mundial'.