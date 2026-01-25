Jaime Bayly volvió a exponer aspectos íntimos de su vida personal en su más reciente columna titulada “Hablar con los muertos”, donde revela cómo la muerte de un actor de teatro significó un antes y un después en su vida. Sin mencionar su nombre, el escritor describe esta pérdida como la más devastadora que ha experimentado. "De todos mis muertos, el que más me duele, el que más me atormenta y llena de culpa, es el actor de teatro", reveló el periodista de 60 años.

En el cuarto párrafo de su columna semanal, el 'Niño terrible' describe a su examante como un artista consagrado. “No era actor de teleseries, raramente era actor de cine, era un formidable actor de teatro. Era un hombre hermoso, de buen corazón, respetado por sus colegas”, señala. En redes sociales, numerosos usuarios interpretaron que Bayly se estaría refiriendo al actor y cantante peruano Diego Bertie, con quien mantuvo un romance secreto en la década de 1990.

Jaime Bayly y su romance clandestino con un reconocido actor de teatro

En su columna para El Comercio, Bayly confiesa, sin mencionar nombre, que mantuvo una relación sentimental clandestina con un actor de teatro. “Fuimos amantes antes de que se casara. Fuimos amantes a hurtadillas, porque él tenía una novia y yo también, y porque éramos famosos en la ciudad en que nacimos”, revela el autor de ‘No se lo digas a nadie’.

Asimismo, el escritor describe al artista como uno de los grandes amores de su vida. Sin embargo, reconoce que las convenciones sociales de la época no permitieron que su amor prosperara. "No nos alcanzó el coraje ni nos acompañó el azar para ser felices juntos", confiesa. Con el paso del tiempo, se distanciaron por completo y nunca volvieron a reencontrarse, ni siquiera como amigos.

Jaime Bayly y el impacto de la muerte del actor

Uno de los pasajes más conmovedores de la columna ocurre cuando Jaime Bayly aborda cómo lo afectó la muerte del actor de teatro. “Cuando se quitó la vida, una parte de mí murió con él”, se puede leer en su columna. Además, revela que “conversa” con su antiguo amante todas las noches. “Espero que no sigas molesto conmigo. Perdóname si fui deslenguado e infidente”, se lamenta.

Una vez más, los cibernautas señalaron que estas líneas guardan relación con las declaraciones que Diego Bertie ofreció en vida. Recordando que, en 2022, el actor confirmó que tuvo una "relación corta y fallida" con Bayly cuando ambos eran universitarios. En esa ocasión, cuestionó que el escritor "ventilara" aspectos de su vida privada, los cuales afectaron a su familia, a su hija y a su carrera artística.

La columna cierra con un mensaje cargado de afecto. "Ojalá sigas actuando, y recibiendo ovaciones de pie, y ganando premios, y viviendo muchas otras vidas, ahora que eres eterno, inmortal. No me niegues un abrazo si volvemos a vernos en el más allá", finaliza Bayly.