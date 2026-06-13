Dormir con tu perro o gato podría estar ligado a una necesidad emocional profunda, según la psicología

Compartir la cama con mascotas es una práctica común que se relaciona con beneficios emocionales, como la seguridad y el bienestar. | Foto: Magnific

Compartir la cama con mascotas es una práctica común que se relaciona con beneficios emocionales, como la seguridad y el bienestar. | Foto: Magnific

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Compartir la cama con una mascota es una costumbre común en millones de hogares alrededor del mundo. Mientras algunas personas consideran esta práctica una simple muestra de cariño hacia sus perros o gatos, varios estudios psicológicos sugieren que detrás de este hábito podría existir una necesidad emocional más profunda relacionada con la búsqueda de seguridad, bienestar y compañía.

Lejos de asociarse necesariamente con la soledad o la dependencia emocional, los especialistas sostienen que la convivencia cercana con las mascotas puede aportar beneficios psicológicos que ayudan a las personas a afrontar el estrés y las exigencias de la vida cotidiana.

La búsqueda de seguridad emocional y aceptación incondicional

Según investigaciones sobre el vínculo entre humanos y animales, muchas personas que duermen junto a sus mascotas priorizan la necesidad de sentirse acompañadas y aceptadas sin condiciones. A diferencia de las relaciones humanas, que suelen estar influidas por expectativas, responsabilidades y juicios sociales, el vínculo con un perro o un gato se construye principalmente a partir de la cercanía, la rutina y el afecto.

Estudios científicos han demostrado que las interacciones cotidianas entre personas y mascotas favorecen la liberación de oxitocina, una hormona relacionada con la confianza, el apego y la sensación de seguridad emocional. Este proceso fortalece el vínculo afectivo y genera una percepción de bienestar tanto en los animales como en sus dueños.

Las mascotas pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad

Los especialistas también señalan que la presencia de una mascota durante el descanso puede contribuir a regular las emociones. Acciones simples como sentir al animal cerca, escuchar su respiración o mantener contacto físico pueden ayudar a disminuir los niveles de alerta y favorecer una sensación de calma al final del día.

Varias investigaciones han encontrado que las mascotas pueden desempeñar un papel importante en la reducción de emociones negativas y la disminución de la ansiedad. Sin embargo, los expertos aclaran que estos beneficios no reemplazan los vínculos humanos, sino que complementan las relaciones sociales tradicionales.