Este lunes 25 de noviembre, la salsera Daniela Darcourt fue invitada al programa ‘Magaly TV, La Firme’, donde abordó con sinceridad los desafíos que enfrenta en el ámbito musical. Durante la entrevista, la artista compartió detalles sobre sus conflictos con sus exmánagers, pero también reveló por qué motivo no ha promocionado sus canciones en las radios.

La frustración de Daniela Darcourt



Después de que Daniela Darcourt diera a conocer que le bajaron su canción ‘Señor Mentira’ de YouTube, a través de sus redes sociales, rápidamente el tema regresó a la plataforma tras la queja. La cantante, en una reciente entrevista con Magaly Medina, reveló que su exmánager Gustavo de los Ríos le exigió las contraseñas de sus plataformas digitales.

“Gracias a Dios nunca se las di. Hubo amigos que me ayudaron para que esa carta no llegara a las manos equivocadas. Siempre he intentado llevar mi carrera de la manera más limpia posible, pero hay cosas que la gente no sabe”, detalló muy afectada.

En esa misma línea, Daniela Darcourt dio a conocer que, en algunos momentos de su carrera, llegó a sentir que fue boicoteada y reveló que las radios no la invitaban.



“Durante años, las radios no tocaban mis canciones, a pesar de que el público las pedía. Hay cosas en la industria que se manejan con acuerdos que no comparto, pero prefiero no entrar en detalles”, explicó.



Daniela Darcourt sobre los derechos de ‘Señor mentira’



A pesar de los obstáculos, Daniela Darcourt subrayó que siempre ha logrado avanzar sin que las dificultades frenen su desarrollo personal y profesional. “No me meto con nadie. Me levanto, trabajo, visito a mi mamá y vuelvo a mi casa. Mi vida es simple y solo quiero que dejen de molestarme”, mencionó tajantemente.



Por otro lado, la salsera aseguró que Christian Maldonado, conocido como Master Chris, interpuso una denuncia por violación de derechos de autor, lo que resultó en la eliminación de la canción ‘Señor mentira’ de la plataforma de YouTube.

“La alerta de YouTube me llegó el 15 de noviembre, justo cuando bajaba del avión tras regresar de un show en Los Ángeles. Revisé mi correo y me quedé callada como diez minutos, sin entender por qué ocurría esto”, explicó Daniela, mostrando las pruebas.