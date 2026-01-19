Concierto de Milo J en Lima 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas para ver al cantante argentino en Costa 21

El cantante argentino Milo J, una de las principales revelaciones de la música urbana en español, llegará a Lima el 17 de abril para ofrecer un concierto único en Costa 21, en San Miguel, como parte de su tour mundial ‘La vida era más corta’. La presentación se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año, debido al impacto que el joven artista ha logrado en la escena internacional.

Con apenas 19 años, Milo J ya ha trabajado junto a figuras destacadas como Nicki Nicole, Wos, Bizarrap, Nito NB y YSY A, colaboraciones que consolidan su posicionamiento dentro de la nueva generación del urbano latino. Su propuesta fresca y auténtica lo ha convertido en uno de los nombres clave que están marcando la evolución del género en la actualidad.

¿Cómo comprar entradas en preventa del concierto de Milo J en Lima?

La venta de entradas para el concierto de Milo J en Lima se realizará a través de Teleticket y contará con una preventa exclusiva programada para este viernes y sábado. Durante estos días, el público podrá acceder a un 15 % de descuento en la compra de sus boletos pagando con tarjetas Interbank, beneficio válido únicamente durante el periodo de preventa y hasta agotar el stock asignado.

Una vez finalizada esta etapa promocional, o en caso de que se agoten las entradas disponibles para la preventa, se dará inicio a la venta general, permitiendo al público adquirir sus entradas sin el descuento aplicado.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Milo J en Lima?

El concierto de Milo J en Lima se realizará el 17 de abril en Costa 21, y será una presentación única en la capital como parte de su tour mundial 'La vida era más corta'. El joven artista argentino, con solo 19 años, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de su generación gracias a un estilo auténtico, letras profundas y una sensibilidad que conecta de manera directa con el público joven.

Canciones como ‘Milagrosa’, ‘Rara vez’, ‘Tu manta’, ‘Vudú’, ‘Domingo’, ‘Sincera’ y ‘A vos’ acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales, reflejando el impacto de su propuesta musical. Este fenómeno no ha pasado desapercibido para la crítica internacional: la revista Rolling Stone lo calificó como el “niño terrible” de la nueva escena musical, resaltando su capacidad para narrar historias reales con una madurez artística poco común.