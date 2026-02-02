Los conciertos de BTS en el Perú han generado gran expectativa, por lo que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que, tomando en cuenta experiencias registradas en otros países de América Latina, desplegará una serie de acciones para garantizar el cumplimiento del Código de Protección y Defensa del Consumidor y la protección de los derechos de los usuarios durante la venta de entradas.

A través de un comunicado, el organismo señaló que ha recibido la preocupación de las y los ARMY Perú respecto al proceso de compra de boletos para las dos fechas anunciadas de la banda surcoreana en el país. Por ello, Indecopi precisó que supervisará que las empresas involucradas en la organización del evento brinden información clara, veraz y oportuna al público consumidor.

TE RECOMENDAMOS CONSTELACIONES FAMILIARES: LOS PATRONES QUE SE REPITEN EN TU VIDA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Comunicado de INDECOPI

Indecopi se pronuncia sobre los conciertos de BTS en el Perú

Indecopi aseguró que se encargará de supervisar las condiciones de venta de las entradas, así como el accionar de las empresas involucradas, entre ellas Live Nation, principal responsable de la organización de los conciertos de BTS en Perú. Asimismo, el organismo enfatizó que también vigilará aspectos como las restricciones aplicables, los términos y condiciones de uso de las plataformas de venta y cualquier información relevante sobre la compara de los boletos.

En esa misma línea, Indecopi remarcó que todos los actores involucrados deberán informar con anticipación cualquier detalle sobre la distribución de zonas, la ubicación de los asistentes y la cantidad de boletos disponibles para cada sector. Finalmente, el organismo defensor del consumidor exhortó a los organizadores a utilizar plataformas de venta seguras, cumplir con todo lo ofrecido - incluidos los horarios de inicio de los conciertos - y contar con canales de atención operativos para consultas o eventuales reclamos.

ARMY Perú se pronuncia tras anuncio de Indecopi

A través de redes sociales, ARMY Perú agradeció el compromiso de INDECOPI por supervisar la transparencia en la venta de entradas. “Como consumidores, consideramos igualmente fundamental que la organización del concierto garantice la seguridad de los asistentes antes, durante y después del evento. El concierto de BTS ya viene generando un gran impacto en la región y esperamos que su realización en el Perú ayude a corregir errores del pasado y a establecer mejores estándares para futuros espectáculos”, señalaron.

Otros usuarios también expresaron sus expectativas respecto al proceso de venta y solicitaron que los asientos estén debidamente enumerados. Además, exigieron que la preventa respete la membresía oficial ARMY y que se evite cualquier tipo de abuso o reventa. "Los conciertos de BTS son para ARMY, no para los revendedores", finalizaron.