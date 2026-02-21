HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 21 de febrero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Mhoni Vidente revela el horóscopo de hoy en Perú, sábado 21 de febrero de 2026, invitando a fomentar diálogos profundos y a dar comienzo a nuevas iniciativas. Las energías del día favorecen tomar decisiones importantes y asumir cambios con valentía y claridad.

Conoce el horóscopo de hoy, 21 de febrero de Mhoni Vidente.
Conoce el horóscopo de hoy, 21 de febrero de Mhoni Vidente. | Foto: Composición LR

En el horóscopo de hoy, sábado 21 de febrero, la reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para los 12 signos del zodiacoAries, TauroGéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpioSagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, con énfasis en la importancia de crear espacios para conversaciones sinceras, asumir retos con ingenio y abrirse a recibir buenas noticias desde entornos o personas inesperadas.

PUEDES VER: Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 20 de febrero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

lr.pe

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy, viernes 21 de febrero

Aries

Hoy te sentirás dinámico y con iniciativa. Tu energía está alineada para avanzar en proyectos que requieren acción directa. Aprovecha este impulso para resolver asuntos pendientes y fortalecer vínculos familiares. Es un buen momento para tomar decisiones rápidas, pero sin caer en impulsividad. En el amor, la pasión estará presente si te permites bajar la guardia. Cuida pequeños detalles financieros que podrían marcar diferencia en los próximos días.

TE RECOMENDAMOS

ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro

La estabilidad marca tu jornada. Hoy respira profundo y actúa con calma: tus comunicaciones fluyen y puedes resolver malentendidos con facilidad. Es un buen día para cuidar tus finanzas con pasos pequeños y seguros. La paciencia será tu mejor herramienta ante situaciones tensas. En el ámbito sentimental, busca conversaciones claras y sinceras. Un gesto amable podría abrir una puerta importante en el trabajo.

Géminis

El ambiente es propicio para expresar ideas y ser escuchado. Tu versatilidad será un activo fuerte; aprovecha tus habilidades sociales para cerrar acuerdos o iniciar nuevas conexiones. Podrías recibir noticias inesperadas que cambien tu agenda. Es un día ideal para aprender algo nuevo o retomar una lectura pendiente. En el amor, la comunicación será clave para evitar confusiones.

Cáncer

Tu intuición te guía hacia decisiones acertadas, especialmente en el trabajo y en relaciones cercanas. Usa la empatía como herramienta para fortalecer lazos. Podrías sentirte más sensible de lo habitual; date tiempo para descansar. Una conversación familiar traerá claridad emocional. Organizar tu espacio físico también ordenará tu mente.

Leo

Hoy brillas con energía creativa y entusiasmo. Tu optimismo atrae oportunidades en lo profesional y lo afectivo. Abre tu corazón en conversaciones sinceras. Es un excelente día para mostrar liderazgo en equipo. Evita gastos impulsivos motivados por el entusiasmo del momento. Un reconocimiento podría llegar antes de lo esperado.

Virgo

Tu atención al detalle te favorece en temas financieros y laborales. Recibirás apoyo de colegas importantes y podrás convertir esfuerzos anteriores en logros concretos. Hoy conviene priorizar tareas pendientes antes de iniciar nuevas. En el amor, demuestra con hechos más que con palabras. Un cambio pequeño en tu rutina traerá mayor bienestar.

Libra

La armonía marca tu día. La energía astral te favorece para resolver diferencias y fortalecer vínculos importantes. Es un momento ideal para negociar o llegar a acuerdos. Dedica tiempo a actividades artísticas o creativas. En el ámbito afectivo, una sorpresa agradable podría alegrarte la tarde.

Escorpio

Tu enfoque y determinación te permiten superar desafíos. Evita reacciones impulsivas; la paciencia será tu mejor aliada. Hoy podrías descubrir información valiosa que cambie tu perspectiva. En el amor, la intensidad aumenta, pero cuida los celos. Un proyecto a largo plazo empieza a mostrar resultados.

Sagitario

Se favorece la honestidad con quienes te rodean. Hablar con sinceridad abre puertas tanto en lo profesional como en lo personal. Es un buen día para planear viajes o nuevas metas. Mantén equilibrio entre diversión y responsabilidades. Un consejo de alguien cercano te ayudará a tomar una decisión importante.

Capricornio

El fin de semana trae energías que impulsan tus metas a largo plazo. Aprovecha este tiempo para planificar y compartir momentos significativos con tus seres queridos. Podrías recibir una propuesta interesante en lo laboral. La disciplina será clave para mantener estabilidad financiera. En el amor, la constancia fortalece el vínculo.

Acuario

La influencia astral te invita a ser genuino contigo mismo y con los demás. Es un buen día para manifestar ideas creativas y recibir apoyo en tus proyectos. Tu originalidad destacará en reuniones o encuentros sociales. Evita discusiones innecesarias defendiendo puntos irrelevantes. Un nuevo contacto podría convertirse en aliado estratégico.

Piscis

El fin de semana trae momentos agradables para resolver tensiones del pasado y reencontrarte con tu sensibilidad interior. Las relaciones afectivas ganan profundidad si expresas tus emociones con honestidad. Hoy es buen momento para actividades artísticas o espirituales. Escuchar tu intuición te llevará por el camino correcto.

Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 20 de febrero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 20 de febrero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 19 de febrero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 19 de febrero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 18 de febrero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 18 de febrero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 21 de febrero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares tras supuesta participación de su hijastro en atropello de Lizeth Marzano

Temblor en Perú HOY, 21 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de febrero, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 20 de febrero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de febrero, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

José María Balcázar no evaluará pedido de indulto presidencial de Pedro Castillo

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025