Más de 8 600 víctimas de violencia recibieron protección judicial en La Libertad durante el 2025
La Corte Superior de Justicia de La Libertad otorgó 8,630 medidas de protección en 2025, reflejando el compromiso de magistrados con las víctimas de violencia familiar.
La Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, otorgó 8 630 medidas de protección durante el 2025, cifra que evidencia el compromiso de magistradas y magistrados por brindar respuestas rápidas y oportunas a favor de las víctimas de violencia.
Entre los órganos jurisdiccionales de este módulo con mayor producción se encuentra el Juzgado de Violencia de Chepén, el cual dictó 2 053 medidas de protección en los últimos 12 meses, seguido del Noveno y el Sexto Juzgado de Violencia de Trujillo con 945 y 793 medidas otorgadas, respectivamente.
Además, la administradora del módulo, Maricruz Moreno Carrión, informó que los nueve juzgados sub especializados en violencia de Trujillo, junto a los juzgados de Chepén y Virú, han resuelto un total de 10 558 expedientes judiciales, lo que representa el 98.2% de los casos ingresados en el 2025.
Además, dio a conocer que se ha instalado de manera eficiente el aplicativo “Botón de Pánico” en 194 equipos móviles, herramienta tecnológica que contribuye a salvaguardar la vida y la integridad de las personas agraviadas.
Al respecto, la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, expresó su satisfacción y felicitación al módulo por el trabajo que vienen desarrollando, no solo a nivel jurisdiccional, sino también en el acompañamiento de las víctimas en su proceso de recuperación de su bienestar y tranquilidad.
“Durante el 2025, el módulo incorporó buenas prácticas como el seguimiento de medidas de protección y el desarrollo de talleres que coadyuvan a la mejora de la salud emocional de las víctimas, lo cual demuestra el compromiso que se tiene con una justicia integral a favor de todos y todas”, puntualizó la doctora León Velásquez.