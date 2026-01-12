HOYSuscripcion LR Focus

Masacre en Puno y un repaso a la violencia que marcó el país | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Miley Cyrus y Selena Gómez se reencuentran en los Golden Globes tras años de rumores de enemistad

Miley Cyrus y Selena Gómez, exestrellas juveniles de Disney, recrearon una icónica foto de 2008 en los Globos de Oro 2026.

Miley Cyrus y Selena Gomez fueron las estrellas de Disney en las series 'Hanna Montana' y 'Los magos de Waverly Place’. Foto: Instagram.
Miley Cyrus y Selena Gómez coincidieron públicamente durante la 83 edición de los Globos de Oro, realizada el 11 de enero en Los Ángeles, y su reencuentro no pasó desapercibido. Las artistas se fotografiaron juntas en el evento, generando sorpresa entre los seguidores que no las veían compartir un momento desde hace varios años.

Ambas, figuras emblemáticas de Disney Channel, revivieron indirectamente una icónica imagen que protagonizaron en 2008 durante los Teen Choice Awards. Su aparición conjunta cobra especial relevancia debido a los persistentes rumores de distanciamiento que las rodearon durante años, vinculados a su pasado sentimental con Nick Jonas, cuando las tres estrellas formaban parte del universo Disney.

¿Por qué habrían estado enfrentadas Miley Cirus y Selena Gómez?

Durante la segunda mitad de los años 2000, Miley Cyrus y Selena Gómez se consolidaron como dos de las principales figuras juveniles de Disney Channel, gracias a sus protagónicos en ‘Hannah Montana’ y ‘Los magos de Waverly Place’. Pese a su éxito simultáneo, sus apariciones juntas fueron escasas y se limitaron a un recordado cruce entre ambas series.

Con el paso del tiempo, surgieron versiones sobre un distanciamiento entre las cantantes, vinculado a su relación con Nick Jonas, integrante de 'Los Jonas Brothers' con quien ambas estuvieron involucradas en distintos momentos de su adolescencia.

Estos rumores alimentaron la idea de una rivalidad que se mantuvo durante años. Sin embargo, en la reciente gala de los Globos de Oro, Cyrus y Gómez se mostraron muy amigables, sonrientes y compartiendo espacio, lo que fue interpretado como una señal de que las diferencias del pasado quedaron atrás.

