Miley Cyrus revela que su nuevo galardón le permitirá cantar nuevamente los temas de Hannah Montana tras años de restricciones

Miley Cyrus, cantante y actriz de 32 años, reveló en el podcast Every Single Album que, después de su salida de Disney, "no me permitieron interpretar ninguna de las canciones de Hannah Montana".

Cyrus continuó detallando: "No es que lo deseara. Quiero decir, interpretar 'The Best of Both Worlds' entre 'We Can't Stop' y 'Wrecking Ball' no habría tenido mucho sentido. Pero, aun así, fue triste saber que esas canciones tienen mi voz y mi cara, y no me dejaron cantarlas". Sin embargo, un galardón cambio esta situación.

Miley Cyrus, la nueva Leyenda de Disney

En agosto de 2024, Cyrus hizo historia al convertirse en la persona más joven en ser nombrada Leyenda de Disney, un honor otorgado a personas que han influido significativamente en la compañía. Este premio genero que Disney le otorgara los permisos de las canciones de Hannah Montana.

"Después de ser incluida como Leyenda de Disney, me dieron permiso para interpretar esas canciones en el futuro, lo cual es genial", agregó la cantante, refiriéndose al honor que recibió el año pasado.

El camino de Miley Cyrus como Hannah Montana

Miley Cyrus debutó como Hannah Montana en la exitosa serie de Disney Channel en 2006, que se extendió por cuatro temporadas hasta 2011. La trama seguía a una adolescente común que llevaba una doble vida como estrella del pop. Además, la serie contó con la participación de su padre en la vida real, Billy Ray Cyrus, quien interpretó el papel de su padre en el programa, junto a Jason Earles, quien dio vida a su hermano mayor en la serie.

Además de la serie, Cyrus encabezó la gira Best of Both Worlds entre 2007 y 2008 y protagonizó Hannah Montana: The Movie en 2009. Durante este tiempo, también lanzó varios álbumes como Hannah Montana, con canciones populares como "The Best of Both Worlds", "Nobody's Perfect" y "If We Were a Movie".

