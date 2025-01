Arturo Álvarez, el querido imitador peruano, compartió recientemente los motivos detrás del distanciamiento con su hermano, el también cómico Carlos Álvarez. Aunque ambos comparten una carrera en el mundo de la comedia, la relación entre ellos siempre ha estado marcada por tensiones. A pesar de los intentos por mantener una relación cordial, los últimos desencuentros han causado una ruptura significativa que aún persiste.

Arturo Álvarez afirma por qué se enemistó con su hermano Carlos Álvarez

Arturo Álvarez comenzó su carrera como imitador poco después de su hermano Carlos, y aunque ambos se han dedicado a la misma pasión, las personalidades de los dos nunca lograron congeniar completamente. A pesar de ello, Arturo asegura que siempre le tuvo cariño a su hermano, pero que las diferencias en sus formas de ser hicieron difícil la relación.

En una entrevista reciente en el programa 'Rondón Tolón', Arturo confesó que, a pesar de las tensiones, intentaron mantener una relación cordial, principalmente por respeto a su madre, quien ya ha fallecido. Sin embargo, lo que realmente rompió la relación fue un intercambio de palabras duras de parte de Carlos. "Me dijo un par de frases que nunca las entenderé. Me dijo ‘estoy cansado de tus problemas y no quiero saber nunca más de tu vida’. Yo no sé por qué", relató.

A pesar de la herida inicial, Arturo Álvarez afirma que ha superado la situación con el tiempo. "Me dejó de doler. Te hace más fuerte", dijo el imitador, quien asegura que aunque la relación con su hermano se rompió, no le guarda rencor.

En sus declaraciones, Arturo también aprovechó para señalar algunas de las actitudes de Carlos que, según él, contribuyeron al distanciamiento entre ambos. En una entrevista en un podcast de Trome, Arturo calificó a su hermano de "soberbio", destacando que Carlos tiende a hacer comentarios hirientes cuando se enoja. "Es una persona cascarrabias, irascible. Él cuando se enoja, te suelta a los caballos y suena a soberbia", comentó Arturo.