El ministro de Educación, Morgan Quero, fue invitado al programa "Cuarto poder" por la crítica que ha recibido por organizaciones y sociedad civil por la decisión de la entidad que preside de suspender las clases presenciales para llevarse de manera remota por la cumbre del APEC en nuestro país. Al ser confrontado por la periodista Sol Carreño, el titular del Minedu tuvo respuestas evasivas.

Al explicar el motivo de suspensión de la educación presencial, Quero manifestó que no se han suspendido las clases, sino que estas pasaron a la modalidad remota y que se ha preparado a los estudiantes para esta flexibilidad. Sin embargo, al no explicar las verdaderas razones por la cual se suspende las clases, Carreño hizo la repregunta. "Es necesaria la transitabilidad, hay delegaciones que hoy han llegado, hay una gran expectativa de la inauguración", y agregó que en "el APEC de Tailandia, este país suspendió sus clases".

No obstante, Sol Carreño hizo hincapié sobre las condiciones insuficientes que tienen los escolares para poder recibir una correcta educación remota. "Se cierran los colegios, señor ministro, no discutamos. La mayor parte harán sus clases con un celular, si es que logran conectarse a un celular, pocos cuentan con una laptop, porque la mayor parte no cuenta con laptops ni computadoras, tienen internet, porque los papás tienen un celular, pero eso no equivale ir al colegio".

"Vamos a atender de manera especial a todos los estudiantes que requieran un apoyo específico". "Estamos cerrando acuerdos con operadores de internet para dar internet gratuito a todos las escuelas de Lima Metropolitana, estamos trabajando para ampliar la frontera de la conectividad", aseveró Quero.

En cuanto a los pronunciamientos de distintas organizaciones y de la sociedad civil, el ministro de Educación minimizó estas críticas y aseguró que solo son algunos sectores de la población. "Todos dicen que sí (están en contra de la educación remota), incluso hay un informe del Ministerio de Educación del 2022 que señala que la virtualidad hizo mucho daño"

"Acabamos de recibir un informe de la OCDE, en el que señala que Perú fue uno de los países que mejor resistió y afirmó conocimientos en lectura y ciencias durante la pandemia, a pesar de las dificultades", sostuvo Quero. "Sus estudios (del Minedu) dicen que no mejoraron, sino que decayeron", refutó Carreño. "Estamos en un momento que nos podemos adaptar a cambios", respondió Quero.

"Somos el primer país que más clases perdió, según el informe del Banco Mundial. Yo no miento, se lo puedo enseñar", le refutó Sol Carrero. "Estamos creciendo para arriba", contestó Morgan. "Hemos tenido grandes avances, creo que las cosas han ido mucho mejor en la educación, no está tan mal", aseguró.