Tras casi tres décadas de vida y carrera compartida, Ismael La Rosa y Virna Flores presentan Desnudos', una obra teatral que marca su debut conjunto en las tablas. Más allá de ser una comedia, esta pieza aborda con sensibilidad y humor las complejidades de las relaciones de pareja, mostrando diferentes etapas y retos que enfrentan.

En esta conversación, Ismael nos cuenta cómo fue trabajar tan cerca de su esposa en un proyecto tan íntimo, además de compartir detalles sobre futuros proyectos, su rol como padre, y reflexionar sobre el secreto para mantener una relación sólida y duradera en el mundo del espectáculo.

PUEDES VER: Ismael La Rosa y Virna Flores actuarán por primera vez juntos en el teatro y sorprenden con mensaje de amor

- Se acaba de estrenar la obra teatral 'Desnudos'. ¿Cómo ha sido trabajar tan de cerca con ella en un proyecto tan íntimo y qué les motivó a aceptar esta propuesta?

- Estamos muy felices y agradecidos por la oportunidad de trabajar juntos por primera vez como actores en teatro, en un espacio tan emblemático como el Teatro Marzano. Aunque hemos colaborado en novelas, películas y televisión, esta es la primera vez que compartimos escena en teatro. La obra 'Desnudos' nos encantó porque va más allá de la típica comedia: profundiza en las relaciones de pareja, un tema que valoramos mucho tras 28 años juntos. La historia muestra a tres parejas en distintas etapas, cada una con sus fortalezas y debilidades, y plantea la pregunta de si somos capaces de reconocer a nuestra pareja con los ojos vendados, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Ensayar en casa nos ha facilitado el trabajo y, tras años de química en pantalla, compartir las tablas es una experiencia muy enriquecedora para ambos.

Obra teatral 'Desnudos'

- Muchos recuerdan con cariño a 'La rica Vicky'. ¿Hay posibilidades reales de un remake?

- Bueno, la verdad es que en un momento propuse hacer algo relacionado, y me encantaría poder hacerlo, no sé si un remake, pero sí una segunda parte, algo al estilo 'Cobra Kai', una extensión casi 27 años después del estreno original en 1998. Me gustaría explorar cómo han evolucionado los personajes, conocer a sus hijos, de dónde vienen y hacia dónde van. Definitivamente es una idea que tenemos en mente y que nos encantaría impulsar, porque además de ser actores, Virna y yo también somos productores. Ha habido algunos acercamientos, pero nada concreto todavía para arrancar el proyecto. Sin embargo, creo que lo importante es pedir lo que uno quiere, y eso es lo que hemos estado haciendo con el universo alrededor de esta idea.

- ¿Les gustaría ver a sus hijos seguir sus pasos en el teatro o en el cine?

- Definitivamente creo que el arte está en sus genes, porque ambos tienen padres actores, creativos, productores y directores, así que de alguna forma u otra lo llevan incorporado. Ishana, la menor, estuvo estudiando teatro musical y le encanta cantar, bailar y actuar; es realmente muy talentosa, y no lo digo solo porque sea mi hija. Mi hijo mayor, Varek, que está por cumplir 15 años, ya estrenó su primera película llamada Zafari. Esta película se estrenó en el Festival de San Sebastián y ha recorrido varios festivales internacionales, como los de Sao Paulo, México, Francia y Biarritz. Esperamos que este año se estrene también en Perú, porque aún no ha llegado a las salas locales. Ambos están experimentando el mundo artístico, pero no sé cuál será su destino final. Sin duda, me siento muy orgulloso de mis hijos y de lo que están logrando, porque el arte definitivamente corre por sus venas gracias a la influencia de ambos padres.

- ¿Qué otros proyectos se vienen para ti este año, tanto en teatro como en televisión o cine?

- Regresamos al Perú en 2014 tras 12 años trabajando en el extranjero en importantes cadenas de televisión. Volvimos para criar a nuestros hijos cerca de la familia y aportar al arte, la cultura y la educación. Así nació Kontenedores, un parque de diversiones culturales con obras de teatro en contenedores de barco, que ahora estamos preparando en una versión más grande y permanente llamada Kontenedores 4.0.

Además, creamos Akadémica, una plataforma educativa virtual gratuita que ya viene educando a más de 200,000 alumnos, ayudando especialmente a estudiantes de bajos recursos a acceder a educación de calidad y superar la brecha económica para ingresar a la universidad. Nuestro objetivo es contribuir a mejorar la educación y dar oportunidades para que más jóvenes puedan cumplir sus sueños.