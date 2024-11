Isa Pantoja, también conocida como Chabelita, generó alboroto en los medios españoles con sus duras declaraciones sobre su familia. En el programa '¡De viernes!', la hija adoptiva de Isabel Pantoja narró difíciles momentos de su infancia y de su adolescencia. Sus confesiones generaron reacciones diversas en las redes sociales.



‘Chabelita’ Pantoja narró traumática experiencia del pasado



La hija de la cantante española Isabel Pantoja compartió un episodio traumático que vivió cuando su madre la forzó a acudir al ginecólogo para confirmar si seguía siendo virgen. Las sospechas de la tonadillera surgieron luego de que su hermano Agustín le comentara que la joven pasaba mucho tiempo hablando por teléfono con un chico durante las noches.



“Mi pared daba a la habitación de mi tío y es mi tío el que avisa a mi madre, le dice 'la niña habla mucho por las noches con alguien, ten cuidado', entonces, es cuando pasa lo del ginecólogo”, comentó la joven que nació en Perú.

Isa Pantoja se emocionó al contar cómo su madre se fijó en ella en el orfanato. Foto: Telecinco

Tras armarse de valor para contar un tema tan íntimo, Isa aseguró que visitar al especialista fue uno de los momentos más duros de su vida: “Voy al ginecólogo con mi hermano y con una pareja de él. Me ven, le dice (al doctor) que quiere saber si yo he perdido la virginidad, yo tenía 16 años y el médico le dice '¿cómo?', y él le dice 'quiero ver si ella sigue siendo virgen'. El ginecólogo dijo: ‘no puedo hacer eso por ética, si quieres llévala a otro sitio porque no lo voy a hacer’”, narró.



Ante la negativa del ginecólogo, la misma Isabel Pantoja la llevó a otro consultorio. “Viene el médico, me tumba en la camilla, no sabía que hacer (...) Dice el médico 'efectivamente ya no es virgen', recuerdo a mi madre y es lo único que recuerdo, a día de hoy es muy traumático porque en ese momento yo no entendía”, añadió la hija de la cantante.

Isa Pantoja se presentó en programa español y habló de su famosa madre. Foto: composición LR

Otro de los momentos más complicados que vivió Isa Pantoja fue cuando su hermano y su primo Manuel la descubrieron prácticamente desnuda y la empezaron a mojar con una manguera para ''purificarla por lo que había hecho''. “'No quiero hablar del tema. No lo voy a hacer, para mí es un tema superdoloroso (...) Son episodios que me pasan a cámara lenta y no me siento preparada para reproducir esas cosas”, expresó con la voz quebrada.



‘Chabelita’ Pantoja rompe en llanto en plena entrevista



No todo fue malo. La hija de Isabel Pantoja recordó el momento en el que su niñera Dulce Delapiedra le contó cómo fue su adopción, lo que generó emociones entradas.



“Siempre he querido creer que ella era mi madre de verdad, entonces me pasan muchas cosas por la cabeza que no quiero pensar. Quiero limitarme a decir solo esto: sé que ella me quiere muchísimo o quiero pensar que me quiere”, dijo para '¡De viernes!'.



Isa Pantoja se emocionó al contar cómo su madre se fijó en ella en el orfanato: “(Dulce) me dijo que entró al orfanato, que tenía el pelo cortito, que apenas tenía pelo e incluso tenía calvas y yo tengo buen pelo. 'Me dijo que había un montón de niños y que ella quería una niña. Cuando iba pasando por las cunas dijo 'esa se viene conmigo'”, fue lo que le contó su niñera.



A pesar de sentir que la intérprete de ‘Así fue’ y ‘Marinero de luces’ la amó de verdad, Isa cree que no supo cuidarla. “Yo sé que ella me quiso desde el primer momento, yo me llevo todas las cosas buenas que me ha dado, le agradezco la vida, pero no me ha sabido proteger. A un hijo adoptado incluso se le intenta dar más cariño que a uno biológico'', agregó entre lágrimas.