Durante años, la relación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler fue tema de conversación en el mundo del entretenimiento y la literatura. Ahora, la socialité filipina ha decidido abrir un nuevo capítulo al publicar las cartas privadas que el escritor peruano le dedicó durante su historia de amor. Ocho misivas, escritas entre 2015 y 2022, en las que el literato peruano le confiesa todo su amor a la española.

En las páginas de esta autobiografía, Isabel Preysler comparte con los lectores los mensajes donde el autor de 'La ciudad y los perros' desborda ternura, admiración y deseo. “Hoy te beso, en cámara lenta, en tus orejitas, en tus hombros, en las manos y en los pies”, escribe Mario Vargas Llosa en una de las cartas más apasionadas, retratando el fervor que marcó su vínculo con la mujer que lo acompañó durante casi ocho años.

Una de las cartas de Mario Vargas Llosa

Revelan las apasionadas cartas íntimas de Mario Vargas Llosa a Isabel Preysler

Las primeras cartas, fechadas en 2015, muestran el entusiasmo de un hombre enamorado. “Nunca imaginé que me harías tanta falta, que en tan poco tiempo te hubieras vuelto alguien tan imprescindible y querido en mi vida”, confiesa el escritor, evidenciando una vulnerabilidad poco habitual en su figura pública.

En otro fragmento, Vargas Llosa recuerda el inicio de su relación con una escena cinematográfica. “Desde la noche maravillosa de la peletera, mi vida se llenó de juventud, de sueños, de deseos. Amor mío, cada vez descubro en ti cosas bellas, delicadas, pequeños detalles que me llenan de admiración y de felicidad", en alusión al primer beso compartido en la casa de Elena Benarroch.

Las cartas de Mario Vargas Llosa están repletas de imágenes poéticas y descripciones llenas de lirismo. En ellas, llama a Isabel Preysler “reinita de los delfines” y le dedica frases cargadas de sensualidad, como “me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos”. Cada línea exhibe al Nobel desde una óptica desconocida: la del hombre que ama sin reservas, agradecido por una felicidad que describe como “una revolución en mi vida”.

Una relación narrada entre ternura y gratitud

Con el paso de los años, las cartas revelan un tono más sereno y reflexivo. En febrero de 2018, Mario Vargas Llosa felicita a Isabel por su cumpleaños con un mensaje de agradecimiento: “Tres años pueden ser una eternidad o el tiempo de un suspiro, y estos tres años que hemos pasado juntos han sido ambas cosas, una larga felicidad y una experiencia veloz”. Un año después, el Nobel reafirma su dicha: “Ya cuatro años que estamos juntos. Se han pasado corriendo, como pasa el tiempo cuando uno es feliz. Y yo lo he sido y lo soy a tu lado, como nunca antes”.

En las últimas cartas, escritas entre 2020 y 2022, el autor de Conversación en La Catedral se muestra consciente del paso del tiempo y de la madurez del amor. “Gracias, amor mío, por todo lo que me has dado y sé que me seguirás dando”, anota. Su última carta, escrita a finales de febrero, revela una especie de 'regalo' que no se pudo concretar: una novela dedicada a Isabel Preysler. “Quiero ponerla a tus pies cuando la termine… Creo que será mi mejor libro y quiero dedicártelo con todo mi amor”, escribió poco antes de su fallecimiento en abril de 2025.