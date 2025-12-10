Dream Theater, la icónica banda de metal progresivo, regresa a Perú el 20 de abril de 2026 para un concierto en Costa 21. Foto: difusión | Foto: difusión

Dream Theater, la icónica banda de metal progresivo, regresa a Perú el 20 de abril de 2026 para un concierto en Costa 21. Foto: difusión | Foto: difusión

Dream Theater, considerada por la crítica especializada y por los amantes del metal como la agrupación de mayor influencia en su género a nivel mundial, volverá a nuestro país para ofrecer un concierto en Costa 21. James LaBrie, John Petrucci, John Myung, Mike Portnoy y Jordan Rudess prometen ofrecer un espectáculo vibrante el próximo 20 de abril del 2026.

Con millones de discos vendidos y un Grammy Latino en su trayectoria, la banda estadounidense arribará a Lima con toda la potencia que los ha convertido en una leyenda del metal progresivo. La preventa oficial será el 15 y 16 de diciembre a través de Teleticket, con hasta 15% de descuento para clientes Interbank.

Trayectoria de Dream Theater



Originarios de Boston, Massachusetts, y con una historia que comenzó en 1985, la banda ha sabido mantenerse relevante a través del tiempo, conectando con distintas generaciones. Inicialmente conocidos como Majesty, Dream Theater continúa dejando huella en la escena del metal. Su más reciente lanzamiento, ‘Parassomnia 2026’, celebra una extensa trayectoria y reafirma su posición como una de las bandas más innovadoras y ambiciosas del género.

Caracterizados por su virtuosismo musical, composiciones complejas y espectaculares presentaciones en vivo, Dream Theater sigue construyendo un legado sólido respaldado por millones de seguidores en todo el mundo. Su nueva gira internacional incluye paradas en países como Argentina, Colombia y otras naciones de América Latina, generando gran expectativa entre los fanáticos que ansiaban su regreso tras una larga ausencia.

Con este anuncio, la banda confirma su esperado regreso a Perú, donde ofrecerá un show cargado de energía y metal progresivo. La cita será el próximo 20 de abril de 2026 en Costa 21, prometiendo una noche inolvidable para sus seguidores.

