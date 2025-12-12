Charly Sosa se presentará en Lima el 31 de diciembre para despedir el año 2025 en ‘Altamar: Generación 2000’. El evento se llevará a cabo en el Club Náutico de San Bartolo. | Foto: difusión.

Charly Sosa se presentará en Lima el 31 de diciembre para despedir el año 2025 en ‘Altamar: Generación 2000’. El evento se llevará a cabo en el Club Náutico de San Bartolo. | Foto: difusión.

El cantante uruguayo Charly Sosa regresa a nuestro país para despedir el 2025 y recibir a lo grande el Año Nuevo 2026. El exvocalista del grupo Chocolate 2000 será parte de la tercera edición de ‘Altamar: Generación 2000’, evento que se realizará este 31 de diciembre en el Club Náutico, en San Bartolo.

La figura principal de ‘Altamar’ será el gran Charly Sosa, una propuesta refrescante para despedir el año 2025 frente al mar, para que el público de 25 a 40 años de edad pueda gozar, bailar y recordar su adolescencia con todos los éxitos del afamado cantante. Las entradas ya están a la venta en Joinnus.

Charly Sosa interpretará sus mejores éxitos en Lima



El artista uruguayo Charly Sosa, recordado por haber formado parte del grupo Chocolate 2000, interpretará en Lima los éxitos que lo catapultó a fama como ‘Mayonesa’, ‘Agachadita’ y ‘Gelatina’, himnos que marcaron a toda una generación y que harán disfrutar este 31 de diciembre a todo el público asistente, además se contará con la participación de DJ Naoki (Naintis), referente de la escena limeña.

Además de la programación musical y el montaje, la fiesta contará con una zona de comidas con pizzas artesanales y onigiris (Una Nueva forma de comer Sushi), para acompañar la noche.

Por otro lado, habrá servicio de buses oficiales desde los alrededores de la Universidad Ricardo Palma (ida y vuelta), pensado para facilitar el traslado hacia y desde San Bartolo, con un costo adicional.

Zonas y entradas para el ‘Altamar: Generación 2000’



El evento contará con 4 zonas:

Boxes Altamar (Box 8 o 10 Personas). Es la zona principal del evento, ubicada en la parte más próxima al mar.

Boxes Vip (Box 8 o 10 Personas). Es la zona ideal para quienes buscan un ambiente cómodo, vista privilegiada y acceso diferenciado, manteniendo la experiencia de fiesta abierta.

Zona Altamar (Stand Up). Preventa S/200 | S/250 (Precio Full)

Zona Vip (Stand Up). Preventa S/140 | S/180 (Precio Full)