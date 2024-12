Este fin de semana, Manolo Rojas ha mostrado su apoyo a Lucy Bacigalupo, luego de un caso de negligencia médica que ha conmocionado a la opinión pública. El reconocido humorista se ha manifestado públicamente sobre la situación de la actriz, revelando que buscará realizar un show a beneficio.



Manolo Rojas sobre Lucy Bacigalupo



Hace unos días, la actriz Lucy Bacigalupo denunció haber sido víctima de una negligencia médica, lo que la ha llevado a estar postrada en cama. Ante ello, el comediante Manolo Rojas expresó su pesar por la situación y demandó justicia en este caso.

Recientemente, Manolo Rojas mostró su preocupación por el difícil momento que está atravesando Lucy Bacigalupo tras ser víctima de negligencia médica, después de ser operada de la columna en el hospital Rebagliati.

Lucy Bacigalupo denuncia negligencia médica tras operación en el Hospital Rebagliatti. Foto: Magaly TV, La Firme

“Lamento mucho todo lo que está pasando, Lucy. Es una amiga de hace años, muy activa y trabajadora. Todo lo que está viviendo actualmente la ha afectado muchísimo y espero que las autoridades tomen cartas en el asunto porque todo esto la limita y no puede movilizarse, no puede caminar y, por ende, no puede trabajar. Todo eso le ha generado depresión”, expresó en entrevista con el diario Trome.



Buscarán realizar un evento benéfico



Ante la complicada situación de Lucy Bacigalupo, el humorista Manolo Rojas anunció que, en compañía de un grupo de colegas artistas, están considerando la posibilidad de organizar un evento benéfico para ayudarla tras la operación.

“Con unos amigos estamos pensando en hacer un show a beneficio, pues no puede trabajar y su rehabilitación va a ser larga y costosa”, agregó el cómico al respecto.

Recordemos que, en una entrevista con las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’, la actriz Lucy Bacigalupo compartió las complicaciones que ha sufrido debido a una negligencia médica. Según lo manifestado por la artista, esta problemática ha empeorado su salud, generándole dolores intensos y restringiendo su habilidad para realizar actividades diarias con normalidad.

Susalud tras denuncia de Lucy Bacigalupo

La Superintendencia Nacional de Salud ha iniciado un seguimiento a la denuncia relacionada con una posible violación de los derechos en salud de la actriz Lucy Bacigalupo, después de haber sido hospitalizada en el Rebagliati. A través de un comunicado, la entidad expresó su solidaridad con la paciente y reafirmó su compromiso de ofrecer el apoyo e intermediación necesarios, en cumplimiento de sus funciones, para salvaguardar los derechos de Bacigalupo en el ámbito de la salud.



“Nos solidarizamos con la paciente y se compromete a brindar el apoyo e intermediación respectivo en el marco de sus funciones, para proteger sus derechos en salud. Para ello, un especialista de SUSALUD se comunicó con la usuaria para recabar información e intermediar para garantizar que se le brinde una atención con calidad, seguridad y buen trato”, señalan al inicio de su comunicado.

