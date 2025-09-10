HOYSuscripcion LR Focus

Christian Yaipén se quiebra tras ver a su pequeño hijo actuar por primera vez en 'Luz de Luna 4': "Estoy muy emocionado"

Christian Yaipén se emocionó al ver a su hijo actuar en la telenovela 'Luz de Luna 4', donde interpreta a 'León' en su infancia. El cantante compartió su emoción en Instagram. "Solo me la pasé llorando".

Christian Yaipén se quiebra ante debut actoral de su pequeño hijo en la telenovela 'Luz de luna 4'.
Christian Yaipén se quiebra ante debut actoral de su pequeño hijo en la telenovela 'Luz de luna 4'.

Christian Yaipén se mostró muy emocionado tras ver la actuación de su pequeño hijo en la telenovela 'Luz de Luna 4'. El cantante del 'Grupo 5' no puedo evitar sentirte acongojado luego del debut actoral de uno de sus dos hijos. "Solo me la pasé llorando", comentó en un video que compartir a través de su cuenta oficial en Instagram.

El cantante, contó cómo es que durante la emisión de la serie dirigida por Michelle Alexander, se puso muy sentimental al ver su pequeño en la pantalla grande. "Estoy muy emocionado por mi hijo, muy feliz, por el talento, por todo, me puse muy sentimental".

PUEDES VER: Imitador de Christian Yaipén en 'Yo soy' rompe en llanto al reencontrarse con su madre con cáncer: "Mi motor y motivo"

Christian Yaipén confiesa que lloró al ver a su hijo actuar en 'Luz de luna 4'

El hijo mayor de Christian Yaipén apareció en la televisión con el papel de 'León' en su versión de infancia. Durante el estreno de la serie, Sebastián Yapién, recreó escenas conmovedoras, por lo que, su padre no evitó derramar algunas lágrimas y confesó que le hubiese gustado verlo con su padre, Elmer Yaipén "Me hubiera encantado que mi papá me acompañe".

Además, se sinceró sobre su pequeño hijo y confesó que le gusta mucho la actuación. "Me doy cuenta de que le gusta mucho esto y nada les agradezco a ustedes por el cariño". Al finalizar su post, Christian Yaipén aclaró nuevamente lo contento que está. "Estoy muy feliz, muy contento y muy emocionado. Qué hermosa novela, la verdad".

¿Dónde y a qué hora ver 'Luz de luna 4'?

La telenovela 'Luz de luna 4' se emite por la señal de América Televisión (Canal 4) desde las 9:30 p. m. El estreno de la nueva temporada inició el martes 9 de septiembre y está disponible en su canal de Youtube.

