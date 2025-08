El sorpresivo regreso de Gian Piero Díaz a la conducción de ‘Esto es Guerra’, donde compartirá pantalla con Renzo Schuller, ha dejado atónito a los televidentes peruanos. La dupla, que alcanzó gran popularidad tras su paso por ‘Combate’ años atrás, vuelven a reunirse nuevamente en un programa de televisión, tras rumores de que estaban distanciados.

Durante su presentación, Gian Piero aclaró que aún forma parte de las filas de Willax, donde conduce el programa ‘Entrometidos’ y es figura del canal. Sin embargo, horas antes de su debut en el reality de América Televisión, rumor que venía tomando fuerza, su compañero Gino Tassara le lanzó una advertencia en vivo si es que aparecía en ‘EEG’. “No me hables, otro traicionero no”, sostuvo muy molesto el comunicador.

Gino Tassara advirtió en vivo a Gian Piero Díaz si aparecía en EEG

En la emisión del martes 5 de agosto de ‘Entrometidos’, programa que ambos conducen en Willax, Gino Tassara sorprendió al lanzarle una fuerte advertencia a Gian Piero Díaz ante los rumores de su regreso a ‘Esto es guerra’. Mirando fijamente a la cámara, el comunicador manifestó su molestia y le hizo saber lo que pasaría si pisaba el set de América TV.

“Si Gian Piero aparece en ese programa ‘Esto es guerra’, mañana (hoy) no me hables, porque otro traicionero en mi vida, no Piero. Traiciones no”, sentenció Tassara mientras sus compañeros celebraban sus palabras.

Por su parte, Andrea Arana, otra de las conductoras del espacio, se sumó a la postura con un comentario en tono irónico. “Si Gian Piero se presenta en EEG, me tomó la tarde libre”, prometió la presentadora recibiendo el visto bueno del productor, Martín Arredondo.

Gian Piero Díaz regresó a ‘Esto es Guerra’: así lo anunciaron

En la nueva temporada de ‘Esto es guerra’, Gian Piero Díaz, oculto bajo una capa, fue presentado como flamante conductor del reality de América TV. Esto generó una gran sorpresa en el set. Incluso los también presentadores, Matías Brivio, Katia Palma y Renzo Schuller revelaron que no lo veían venir.

Los combatientes históricos y guerreros recibieron con entusiasmo al Díaz mientras Schuller lo veía en silencio. El primero decidió acercarse y darle un fraterno abrazó a su compañero en el extinto reality ‘Combate’, acompañado de palabras secretas al oído.