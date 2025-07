Walter Giardino: "La industria está enfocada en cuestiones sin peso artístico"

Walter Giardino, fundador y compositor de Rata Blanca, está en la música desde los 12 años. “Yo tenía una formación underground fuertísima, o sea, sabía lo que quería. A mí nadie me pudo decir: ‘te cambio una nota’”, nos comenta por Zoom. En cuarenta años, ha logrado hits como La leyenda del hada y el mago o Mujer amante y nominaciones a los Grammy. Rolling Stone ubicó el disco Magos, espadas y rosas (1990) en el puesto 4 de los 40 discos esenciales del metal argentino. “Rata no es una banda del mainstream. Es una banda de rock muy independiente y es un trabajo muy cuidado en el aspecto musical y en las presentaciones en vivo”.

¿Ahora hay bandas que salen de una ‘fórmula’?

La industria está enfocada en cuestiones sin el peso artístico suficiente y, sobre todo, no tiene su mirada puesta en el rock, sino más bien son recreaciones. Se vende la imagen de muchacho malo. Pero hay un giro: las compañías están volviendo sobre sus pasos y dándose cuenta de que el rock es importante en la música y que lejos de haberse debilitado y desaparecido, sigue demostrando a través de bandas veteranas que esto continúa.

Como líder de la banda, has sido también el compositor. ¿Qué pasó cuando se separaron y qué los animó a volver?

Pasa lo que pasa, como siempre. O sea, una banda sale de su barrio, sale de su entorno. En el caso de Rata, una banda muy de barrio, del Bajo Flores, logra un tremendo éxito. Uno puede llevar artísticamente las cosas a una instancia muy importante, pero es necesario un entorno inteligente que cuide y que sepa leer los momentos. En este caso, no sucedió; el entorno no estuvo a la altura de las circunstancias y estábamos en una locura.

Manejando los cambios.

Sí, vivíamos de gira, éramos muchísimo más jóvenes y las cosas no las teníamos tan claras. Lamentablemente, el mercado argentino puede parecer desde afuera muy poderoso, pero en realidad todo se reduce a los músicos argentinos. El resto no genera nada para la música argentina; digamos, los empresarios trabajan para ellos, hacen sus negocios con las bandas que traen. Rata es una banda querida, que es potente sobre el escenario y por eso volvió.

Y el disco Tormenta eléctrica tiene de eso, ¿no? En Buscando pelea hablas de la esencia del rock and roll. ¿Cómo defines la rebeldía en la música?

Yo siempre digo que nunca hay que olvidarse de dónde viene uno y de qué está hecho. Odio la gente que se desclasa. O sea, que cree que porque tuvo éxito o tiene más dinero puede dejar atrás sus raíces o su clase, ¿no? Uno nace donde nace y yo estoy muy orgulloso de mi crianza, de mi familia, de mi barrio. Y nunca me he olvidado de eso. Yo conozco gente que fue rebelde y después cambió de camiseta, entonces nunca fue lo que dijo. Las convicciones en la vida son lo más importante. Yo no podría negociar mi alma.

Eso nos recuerda lo político, ¿no?

Está todo tan enroscado. Un político que hace bien las cosas y puede darle a la gente felicidad cuenta con mi apoyo. Lamentablemente, vemos que está pasando todo lo contrario en el mundo. Lo que está pasando es contrario a los intereses de los trabajadores y de los pueblos.

En Perú, hay decisiones que podrían perjudicar al sector artístico. Es muy similar a lo que ha hecho Milei. ¿Cuál es tu posición al respecto?

Los artistas tienen que cuidar sus carreras, ser astutos. Yo desarrollé parte de mi carrera en una dictadura militar. Sé lo que es ser perseguido. Entonces, mientras uno tenga libertad de actuar, tiene que seguir haciéndolo, y no hablo nada más de actuar en un escenario, sino del día a día.

Giardino, en otro momento, nos dice: “En Latinoamérica debería haber muchas más bandas. Uno es rebelde porque no te queda de otra, pero no se trata de salir a quemar cosas. Se trata de rebelarse contra el ‘no se puede’, contra el ‘no te dejo’ y contra el ‘no’”