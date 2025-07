Francisco García Ayllón dejó en claro su deseo de reconciliarse con su madre, la cantante criolla, frente a las cámaras de 'Amor y fuego', después de sus enfrentamientos y duras palabras hacia su hijo, quien demandó a la exvoleibolista Natalia Málaga por rayarle su carro y el de su esposa. "Tiempo al tiempo, la familia siempre termina unida", fue la respuesta que dio el hijo menor de la artista cuando fue consultado por la ausencia de Eva Ayllón en su boda, ya que en la ceremonia solo asistió su padre y la hermana de la intérprete de 'Mal paso' en la ceremonia en Chincha.

Eva Ayllón había manifestó que prefirió no asistir a la boda de su hijo debido a que solo la invitaron a ella para que asista sin acompañantes. “No fui invitada para entregarlo. Solamente me llegó una invitación, vía WhatsApp, una foto en la que decía que podía ir yo sola. Hace mucho tiempo que yo no voy sola por las calles, menos para viajar hasta Chincha”, declaró en el podcast de Magaly Medina.

Hijo de Eva Ayllón rompe su silencio por la ausencia de su madre en su boda y posible reconciliación

Eva Ayllón y su hijo menor se encuentran distanciados; sin embargo, Francisco García aseguró que tiene la disposición de reconciliarse con su madre, a pesar de las duras palabras que emitió en una entrevista con Magaly Medina, en el que la cantante criolla aseguró que espera que su hijo menor le pida disculpas y minimizó la rayadura de su carro y la de su esposa por Natalia Málaga. "Una rayadura de carro, no es más grande que el amor a tu madre", afirmó la artista y agregó: "Lo que necesito es que mi hijo entienda el daño emocional que me ha hecho, todo puede mejorarse cuando el empiece a pedir disculpas".

El hijo de Eva Ayllón está dispuesto a pasar la página de enfrentamientos con su madre y afirmó que se 'arreglará' la tensa situación con su madre. "De todas maneras, claro que sí, así va a ser". Sin embargo, cuando le preguntaron: "¿Piensas que Natalia es la responsable de todo esto?", el hijo menor de la criolla prefirió no responder.