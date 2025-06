Patricio Parodi sorprendió a sus seguidores al revelar en una reciente entrevista para el programa de YouTube, 'Al límite' que aún conserva fotos de su relación con Sheyla Rojas, a pesar de que ambos terminaron su romance hace varios años. La pareja, que estuvo junta desde 2015 hasta 2017, compartió en su momento varios momentos públicos que marcaron una etapa en sus vidas. Sin embargo, años después, el exchico reality dejó ver su lado más sentimental al compartir que guarda estos recuerdos con cariño, calificándolas como "bonitas".

Durante su conversación con Mario Hart y Hugo García, Patricio no dudó en expresar sus sentimientos al respecto, mostrando una actitud reflexiva sobre lo que vivió con Sheyla. "Todavía tengo fotos con Sheyla (en mis redes sociales). Están bonitas", comentó el integrante de 'Esto es guerra', dejando entrever que, a pesar de su separación, las memorias de esa relación siguen siendo especiales para él. Este emotivo mensaje ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes no esperaban una confesión tan nostálgica sobre su pasado amoroso.

¿Patricio Parodi aún recuerda a Sheyla Rojas?

A pesar de que han pasado varios años desde su ruptura con Sheyla Rojas, Patricio Parodi asegura que no tiene inconvenientes en mantener las fotos de su relación en sus redes sociales. En la misma entrevista, explicó que no le encuentra sentido a eliminar los recuerdos de una etapa que fue significativa en su vida. "Ha sido parte de mi vida y, aparte, entrar a buscar y buscar, me da flojera", comentó con sinceridad. Además, destacó que las fotos, a su juicio, "están bonitas" y que, por lo tanto, no le ve problema en dejarlas como están.

Patricio también dejó claro su postura respecto a futuras relaciones. Si una pareja le pidiera que borrara las fotos con sus exparejas, él se negaría rotundamente, ya que considera que esas memorias forman parte de su historia. "A mí me da igual dejarlas ahí", afirmó. De igual manera, el integrante de 'Esto es guerra' subrayó que tampoco le pediría a sus futuras parejas que eliminen sus propias fotos con exparejas, mostrando una actitud de respeto hacia el pasado de cada uno.