Una ola de conmoción se desató en redes sociales tras la circulación de un video que anunciaba la presunta muerte de la reconocida actriz Adela Noriega. La publicación, que rápidamente se volvió viral en TikTok, aseguraba que la intérprete había fallecido a causa de un “terrible cáncer”. Sin embargo, medios mexicanos desmintieron la noticia, confirmando que se trataba de un montaje realizado con inteligencia artificial.

¿Por qué la actriz mexicana Adela Noriega se convirtió en tendencia en redes sociales?

La tendencia comenzó cuando un video, cuidadosamente editado, se propagó en TikTok. En él, una voz en off afirmaba: “Acaba de fallecer la querida actriz Adela Noriega esta tarde después de un terrible cáncer”. El montaje presentaba una imagen de Lili Estefan, generando la apariencia de un reporte oficial. Miles de usuarios reaccionaron al instante, compartiendo el clip y expresando su tristeza o escepticismo.

El medio TVyNovelas, a través de la periodista Arantxa Castillo, fue uno de los primeros en desmentir la información, recalcando que no existía ninguna confirmación oficial por parte de familiares, representantes o fuentes periodísticas de confianza. El caso evidenció el creciente peligro de los montajes con inteligencia artificial, recordando situaciones similares como la reciente difusión de un video falso sobre la influencer Valeria Márquez.

Lili Estefan. Foto: X

¿Qué fue de la vida de Adela Noriega, alejada de las telenovelas?

Desde su retiro voluntario del espectáculo, Adela Noriega ha mantenido un perfil completamente bajo. No tiene redes sociales activas, no concede entrevistas, y no existen fotografías recientes. Se dice que reside entre Miami y Ciudad de México, pero su paradero exacto sigue siendo desconocido.

Fernando Carrillo y Adela Noriega. Foto: difusión

La actriz, nacida en 1969, alcanzó la fama gracias a telenovelas como 'El privilegio de amar', 'Amor real' y 'Fuego en la sangre', convirtiéndose en un ícono de la televisión mexicana en los años 90 y 2000. Aunque alejada, en 2019 Noriega tuvo algo de actividad en redes sociales. Su último post registrado fue el 16 de septiembre, cuando escribió un mensaje por el Día de la Independencia: “¡Viva México! Orgullosa de ser mexicana, de su cultura, de mis raíces... por eso y más ¡Viva México!”