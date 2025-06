Cuando tan solo era un niño, Ever Soncco trabajaba como ayudante para armar los escenarios donde se presentaban otros artistas. Cuenta que no podía cargar parlantes tan grandes y pesados; entonces, se ponía a trasladar los cables. "A mí me gustaba porque podía ver como cantaban los artistas", asegura el ahora vocalista y dueño de la agrupación Russkaya.



En una extensa entrevista para La República, el cantante puneño cuenta cómo nació su grupo y, además, pasajes complicados de su vida. Sorpréndete con su historia en esta nota.



Ever Soncco es natural de la provincia de Azángaro, Puno. Asegura que nadie lo apoyó en su sueño de ser artista. Su papá era músico en una banda, tocaba el bombo, y pensaba que su hijo se dedicaría a tomar y pasar malas noches con su decisión; por ello, le insistía en que estudie y fuese profesional.