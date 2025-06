Marcelo Tinelli celebró a lo grande el cumpleaños número 33 de su pareja, la modelo peruana Milett Figueroa. El conductor argentino preparó una noche especial en un lujoso hotel de Buenos Aires, con cena romántica, decoración personalizada y un emotivo mensaje en redes sociales que rápidamente captó la atención de sus seguidores. Sin embargo, el detalle que pareció perfecto para muchos fue motivo de crítica por parte de Magaly Medina, quien no dudó en cuestionar la autenticidad de la sorpresa, asegurando que todo habría sido parte de un canje publicitario.

La periodista peruana aprovechó su programa 'Magaly TV, la firme' para revelar que, en una de las publicaciones del conductor argentino, se incluía un agradecimiento explícito al hotel Four Seasons, detalle que suele ser característico de propaganda publicitaria por influencers, conocido como canjes.

Magaly Medina expone la sorpresa de cumpleaños de Marcelo Tlinelli a Milett Figueroa

Durante su última emisión, Magaly Medina presentó un informe con imágenes de la celebración que Marcelo Tinelli organizó para Milett Figueroa. Aunque la sorpresa incluía detalles cuidadosamente elaborados —como globos rojos, pétalos de rosa formando iniciales, fotografías de momentos compartidos y un mensaje romántico sobre la cama que decía “te amo”—, para la conductora, todo quedó opacado por un mensaje en Instagram.

“Fue canje, ni siquiera se preocupó de tirar un pétalo de rosa en el cuarto. Dejó que el administrador y la gente del Four Seasons lo hiciera. No pues, Marcelo, así no juega Perú, no juega Argentina, no juega nadie”, criticó Magaly Medina con dureza. La conductora también remarcó que este tipo de gestos deberían ser íntimos y nacer del corazón, no estar guiados por acuerdos con marcas u hoteles.

En redes sociales, la pareja compartió momentos de la celebración. La modelo mostró en sus historias la decoración del cuarto y reaccionó con un tierno “Te amo tanto”, reflejando la emoción vivida. Marcelo Tinelli también hizo público el instante, repostando la historia de su pareja con un mensaje personal: “Feliz cumple mi vida. Hermosa noche juntos. Te amo mucho”.

Además de la ambientación romántica, la pareja disfrutó de una cena en el restaurante del mismo hotel. En una selfie tomada en el ascensor, Marcelo expresó: “Qué lindo arrancar juntos tu cumple, mi amor. Quiero que tengas un día maravilloso y una vida muy feliz siempre”, cerrando así una noche que, pese a la controversia, dejó huella en la relación.