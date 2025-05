Onelia Molina sorprendió al dirigirse a su ex pareja, Mario Irivarren, con un apodo cariñoso en plena transmisión en vivo. El inesperado gesto no pasó desapercibido y generó reacciones inmediatas entre los conductores y compañeros de 'Esto es guerra', quienes no tardaron en hablar sobre una posible reconciliación entre ambos.

Cabe recordar que la relación entre Onelia y Mario llegó a su fin hace menos de un mes, tras una polémica ocurrida durante la boda de Alejandra Baigorria. En aquel evento, Irivarren habría insinuado que volvería a comunicarse con su exnovia Vania Bludau, lo que desencadenó el distanciamiento con la arequipeña. Sin embargo, este reciente intercambio en 'EEG' ha reavivado las esperanzas de una posible segunda oportunidad.

Onelia Molina llamó "amor" a Mario Irivarren en vivo

Durante uno de los juegos en 'Esto es guerra', ambos equipos se encontraban enfrascados en una acalorada discusión cuando Onelia Molina sorprendió al llamar a su ex pareja, Mario Irivarren, con un inesperado tono cariñoso. “No respires, mi amor”, dijo la joven odontóloga en vivo, generando una ola de reacciones entre los presentes en el set.

El tierno mensaje desató expresiones de asombro entre los ‘guerreros’, quienes no dudaron en hacer gestos. En un primer momento, Mario Irivarren no alcanzó a escuchar con claridad la frase, pero al repetirse la escena, no pudo evitar dar una sonrisa. Ante esta situación, los conductores Katia Palma y Renzo Schuller no tardaron en afirmar con una posible reconciliación. “Donde hubo fuego, cenizas quedan, en el aire se respira el amor”, expresó Renzo mientras permanecía junto al influencer, quien seguía sonriendo.

Pese a la escena, Onelia Molina intentó restarle importancia al momento y aclaró que sus palabras no tenían una intención romántica. “Era un decir, era un cállate ya. El contexto era que estaba enojada y era como ‘no te muevas, no hables, no levantes la ceja, mi amor, entonces’”, explicó la modelo arequipeña, visiblemente tímida antes las insinuaciones.

Onelia Molina se pronunció sobre las salidas de Mario Irivarren

Tras la ruptura con Onelia Molina, Mario Irivarren fue captado disfrutando de la vida nocturna junto a su amigo Patricio Parodi. Al ser consultada sobre la nueva etapa de su expareja como el "soltero de moda", la competidora de 'Esto es guerra' se mostró serena y dejó claro que no tiene problemas con el estilo de vida de Mario. “Muy bien está, aún es joven, así que puede salir, divertirse”, comentó, marcando distancia.

En cuanto a sus propias salidas, Onelia fue clara al aclarar que no se trata de fiestas, sino de compromisos laborales. “Yo salgo a trabajar”, afirmó. Además, explicó que Mario conoce perfectamente sus horarios: “Salgo todos los jueves y sábados a trabajar, Mario lo sabe”. Para cerrar, subrayó que no tiene nada que ocultar: “Él puede ser testigo de que en verdad yo trabajaba esas fechas y voy a seguir trabajando, y me van a seguir viendo salir... a trabajar”.