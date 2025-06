Claudia Toro, una controvertida periodista de política, utilizó duros calificativos para arremeter contra el cantante Jhovan Tomasevich por supuestamente reírse de ella, cuando Phillip Butters la atacó en el pódcast ‘Nadie se salva’. Días después del incidente, el rockero no se quedó callado ante los cuestionamientos y le recordó su pasado.



El pasado 2 de junio, Claudia Toro explotó contra Jhovan Tomasevich, minimizando su carrera artística. “Como músico, es un fracasado total que no ha llegado ni a Argentina ni a Colombia. Gente del latin pop y de la cumbia es más exitosa que esta gente posera. El rock en Perú nunca ha vendido”, manifestó la comunicadora.

“Así que ese mono, que dice que es rockero, primero antes de sentar a alguien que va a decir un montón de mentiras, te tienes que documentar (...) son faranduleros, no son personas responsables. Es un malcriado, un patán, un ridículo, un cobarde”, añadió indignada.

Jhovan Tomasevich se defiende ante los insultos de Claudia Toro



Este 5 de junio, Jhovan Tomasevich reaccionó a las palabras de Claudia Toro. “He enumerado los adjetivos: posero, fracasado, nos dice faranduleros a los tres, me dice patán porque me burlo del ataque de una mujer, irresponsables y cierra con mono”, dijo al inicio de su intervención.



Minutos después, el líder de la banda Zen aseguró que Toro es “una periodista de clickbait” y la cuestionó por no haber visto el programa completo para entender lo que realmente pasó. “Como usted se ha sentido aludida y me ha atacado, yo sí me voy a reír de su papel periodístico. En el periodismo, usted representaría una banda tributo, pero de las malas. Ese ha sido su papel en el periodismo”.

Finalmente, Jhovan Tomasevich manifestó que Claudia Toro carga “un montón de cruces” y bromeó sobre tomar medidas legales contra la periodista.