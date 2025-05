Delany López, la exsaliente de Jefferson Farfán, reapareció ante la prensa local el pasado lunes 19 de mayo, durante el avant premiere de la película ‘Misión imposible: la sentencia final’. En conversación con La República, la joven rompió su silencio sobre las amenazas de muerte de las que ha sido víctima al ser acusada de exponer infidelidades a los futbolistas. Asimismo, lamentó el accionar de la ‘Foquita’ con sus exparejas, contra quienes ha entablado acciones legales.



Aunque en un inicio no quiso hablar mucho de Jefferson Farfán ni de Xiomy Kanashiro, Delany López indicó que no tiene nada bueno que decir de la joven modelo. Asimismo, aclaró que la frase ‘Oño’ no es creación de Xiomy, sino de otra influencer.

Delany López habla de Jefferson Farfán



López, quien se burló de la faceta de cantante de Xiomy Kanashiro, aseguró que desde hace mucho tiempo está decepcionada de Jefferson Farfán y de otras personas. “Ya cada quien sabe lo que hace y cómo se maneja”, indicó. “Nadie me va a callar, siempre voy a decir lo que pienso, lo que siento y hablando con la verdad. Me gusta hablar con pruebas, con fundamentos y ese va a ser siempre mi lema”, añadió.

Por otro lado, Delany López rechazó el actuar de Jefferson Farfán, quien ha demandado a Darinka Ramírez. “Es lamentable porque si ella trabaja, es para su hija (...) ese tema de niñerías y de demanda, hay casos más importantes en el Perú, con todo lo que estamos pasando como el mío, que estoy pasando un tema de extorsión. Hay casos más importantes como para estar demandando por una frase”, dijo.

Famosos asisten al avant premiere de ‘Misión imposible: la sentencia final’



Diversas celebridades e influencer peruanos, como Delany López, Paula Arias y Adriana Zubiate, se juntaron en el Mallplaza de Angamos para disfrutar del avant premier de ‘Misión imposible: la sentencia final’, organizado por Paramount Pictures Perú, Universal Pictures, Mallplaza y Cinemark.

El agente Ethan Hunt (Tom Cruise) continúa su misión de impedir que Gabriel controle el tecnológicamente omnipotente programa de IA conocido como "the Entity". ‘Misión imposible: la sentencia final’ es la octava entrega de la franquicia 'Misión Imposible', continuación de 'Dead Reckoning Part One' (2023).