Comisión Regional Anticorrupción de Moquegua conforma mesas de trabajo para fortalecer el control interno y prevenir actos de corrupción

La próxima reunión está programada para el 9 de marzo, donde se definirán metodologías para las investigaciones. Fuente: Difusión.

La Comisión Regional Anticorrupción (CRAM) de Moquegua sostuvo una importante reunión de coordinación en la que se acordó la conformación de mesas de trabajo especializadas para abordar cinco ejes prioritarios orientados a fortalecer el sistema de control interno y prevenir actos de corrupción en las instituciones públicas de la región.

La CRAM está integrada por representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional, Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Municipalidad Provincial de Ilo, Migraciones, entre otras entidades públicas.

Se hizo hincapié en que la CRAM no es una comisión investigadora de infracciones administrativas ni de delitos; tampoco supervisa el trabajo del Poder Judicial ni tiene facultades para modificar los reglamentos de las instituciones. Por el contrario, una de sus funciones es articular esfuerzos a fin de fortalecer la capacidad de las entidades del Estado, en el ámbito territorial que le corresponde, para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, respetando las competencias asignadas a cada una de ellas.

En ese marco, propone medidas preventivas y lineamientos para la lucha contra la corrupción, a fin de que sean implementados por las instituciones competentes.

Durante la sesión, se informó que, tras el primer año de gestión y luego de presentar los avances alcanzados, se ha dispuesto la conformación de grupos de trabajo que elaborarán informes técnicos con recomendaciones concretas. Cada comisión tendrá como plazo máximo el mes de junio para presentar sus respectivos productos, los cuales serán evaluados y aprobados por el pleno de la CRAM antes de ser remitidos a las instituciones involucradas.

Cinco ejes prioritarios

Los temas priorizados son:

1. Peculado de uso.

Se analizarán los casos en los que bienes del Estado son utilizados para fines distintos a los institucionales, como el uso indebido de vehículos oficiales para intereses particulares. Las mesas de trabajo evaluarán el funcionamiento de los sistemas de control interno en cada entidad y propondrán mejoras para prevenir este tipo de conductas.

2. Emisión de licencias de conducir.

Ante antecedentes de irregularidades en diversas ciudades del país y en la propia región, se revisarán los mecanismos de control en los procesos de emisión de licencias, a fin de verificar qué medidas preventivas se han adoptado y fortalecer los procedimientos administrativos correspondientes.

3. Papeletas de tránsito.

Se evaluarán situaciones vinculadas al incumplimiento en la imposición de papeletas, luego de que se conocieran casos en los que efectivos policiales fueron condenados por omitir la aplicación de sanciones. El objetivo es identificar riesgos y reforzar los controles para evitar prácticas indebidas.

4. Procedimientos administrativos disciplinarios.

Se efectuará un seguimiento a los procesos disciplinarios que, en numerosos casos, prescriben por el transcurso del tiempo sin que se haya determinado responsabilidad. Se buscará establecer mecanismos de control que permitan a las instituciones actuar con mayor diligencia y evitar la impunidad administrativa.

5. Integridad pública.

El Poder Judicial liderará esta comisión, en coordinación con el Gobierno Regional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trabajará en el fortalecimiento del modelo de integridad, promoviendo la implementación de canales de denuncia, mayor transparencia en la información institucional y la adecuada publicidad de las visitas oficiales de los titulares de las entidades, detallando reuniones, fechas y participantes. Asimismo, se impulsarán acciones de capacitación dirigidas a funcionarios y servidores públicos.

Próximas acciones

La próxima reunión de la Comisión Regional Anticorrupción se realizará el 9 de marzo, en la que se establecerán los lineamientos metodológicos para el desarrollo de las investigaciones y la elaboración de los informes. Posteriormente, se llevarán a cabo reuniones mensuales de seguimiento para evaluar los avances.

Se espera que en junio se cuente con los informes finales y las recomendaciones respectivas, con el propósito de fortalecer el sistema de control interno y reducir los riesgos de actos disfuncionales en la administración pública.

La CRAM reafirmó su compromiso de transparentar y difundir los resultados de este trabajo, destacando que la articulación interinstitucional es fundamental para prevenir y combatir la corrupción en la región Moquegua.