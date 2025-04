Son del Duke cancela masivo concierto en el Estadio San Marcos tras salida de Nataly Ramírez

La agrupación de cumbia Son del Duke tenía planeado realizar en los próximos días un gran concierto en el Estadio San Marcos, un hecho que iba a ser histórico porque grupos con más años de trayectoria aún no han logrado ofrecer un espectáculo en un recinto de esa magnitud. Sin embargo, ese gran sueño de la orquesta aún no se concretará, al menos no este 10 de mayo.



A menos de un año de empezar a sonar con fuerza en las radios limeñas, Son del Duke había sorprendido a miles de personas al anunciar su gran concierto en el Estadio San Marcos, recinto que solo ha sido contratado por agrupaciones más consolidadas como Grupo 5 y Corazón Serrano.

Son del Duke no va más en el Estadio San Marcos



La noticia de que Son del Duke no ofrecerá un concierto en el Estadio San Marcos este sábado 10 de mayo, en compañía de artistas nacionales e internacionales, fue la misma ticketera que estuvo promocionando el evento. En su comunicado, la empresa aseguró que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad al respecto.

“El evento de Son del Duke programado para el 10 de mayo en el Estadio San Marcos ha sido cancelado por motivos ajenos a Vaope.com, debido a remodelaciones en el estadio. Si compraste en Vaope.com, solicita tu devolución hasta el 25 de abril a las 11:59 p.m. Gracias por tu comprensión”, se puede leer en el anuncio.

Comunicado sobre el show de Son del Duke en el Estadio San Marcos.

“Sin mi Natalia Ramírez ya no es igual, su voz era mi vida en Son del Duke”, “No traten de crear humo con supuesto conciertos en estadios. Que para eso deben pasar años” y “Volvieron a su realidad a ese grupo chico, se querían comparar a los grandes solo por 3 canciones en la radio”; fueron algunas de las reacciones del público.

Nataly Ramírez le dijo adiós a Son del Duke



Este golpe para Son del Duke llega días después de que Nataly Ramírez, reconocida cantante de cumbia, anunciara su salida definitiva del grupo musical. En un video compartido a través de sus redes sociales, la chiclayana reveló que su retiro se debe al hostigamiento laboral que sufrió dentro del entorno laboral,



“Muchas veces nos toca tomar decisiones cuando tenemos el corazón hecho pedazos. (…) En busca de mi bienestar físico y psicológico, el cual se vio afectado por el hostigamiento laboral ejercido por terceras personas, es que decidí dar un paso al costado de la agrupación Son del Duke”, manifestó Nataly Ramírez en sus redes.



La cantante también aprovechó su post para agradecer al líder de la agrupación, Alex Duque, por la oportunidad brindada y reveló que pronto tendrán noticias de ella. “Les prometo que solo recargaré energías y haré lo posible por volver a cantar para ustedes”, añadió Ramírez, quien al parecer lanzará su carrera como solista.