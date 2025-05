El 6 de mayo se anunciaron oficialmente los precios de las entradas para el concierto de Bad Bunny en Perú, y la reacción del público no tardó en llegar. Sin contar con los descuentos de preventa ofrecidos por BBVA, los boletos van desde los 224 soles hasta los 944 soles, una cifra que muchos consideran excesiva.

En redes sociales, los comentarios negativos se multiplicaron en cuestión de horas. "Se estarían aprovechando", "es un abuso", y "no es justo para los verdaderos fans", fueron algunas de las frases más repetidas por los usuarios, quienes no dudaron en comparar estos precios con los del concierto anterior de 2022, donde la entrada más cara apenas superaba los 680 soles.

Fanáticos enfadados con el concierto de Bad Bunny en Lima

La reacción de los fans no se hizo esperar. A través de plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, cientos de usuarios expresaron su indignación por lo que consideran precios excesivos. Muchos señalaron que, pagar casi mil soles por una entrada es un lujo al que pocos pueden acceder. “Ni Coldplay se atrevió”, escribió un usuario, mientras otro comentó sarcásticamente: “Platinum viene con beso”.

Varios compararon los precios actuales con los del concierto de 2022, subrayando que en esa ocasión el costo máximo fue de 680 soles. Otros ironizaron con memes y comentarios sarcásticos debido a lo que el concierto genera a nivel nacional. El sentimiento general fue de frustración y desilusión, especialmente entre los jóvenes que siguen al artista desde sus inicios.

Fan enfadada con el concierto de Bad Bunny. Foto: X

cibernautas de tiktok comentan sarcásticamente del concierto de Bad Bunny. Foto: Captura de pantalla

Entradas y fecha del concierto de Bad Bunny en Perú

En la venta regular, la entrada más económica es para la zona de Tribuna Norte, con un precio de 224 soles. Le sigue la zona VIP (stand up) con un valor de 725 soles, mientras que las localidades Oriente y Occidente alcanzan los 834 soles. Finalmente, la zona más exclusiva, Platinum (stand up), tiene un costo de 944 soles por entrada. Para los clientes del BBVA, existe una preventa con un 10% de descuento sobre estos precios. Con esta rebaja, los montos quedan de la siguiente manera: Tribuna Norte a 205 soles, VIP (stand up) a 652 soles, Oriente/Occidente a 762 soles, y Platinum (stand up) a 862 soles.

El evento está programado para el 30 de enero de 2026 en Lima, y la emoción inicial por su regreso se ha visto opacada por la polémica en torno a los precios. La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el jueves 8 de mayo, y se espera que las entradas se agoten rápidamente, pese al malestar general.