La reciente partida de Mario Vargas Llosa ha conmocionado no solo al ámbito literario internacional, sino también al Perú entero. A más de una semana del fallecimiento del Nobel de Literatura 2010, su hija menor, Morgana Vargas Llosa, rompió el silencio y se pronunció públicamente a través de sus redes sociales con una sentida despedida que tocó el corazón de miles de seguidores.

La hija de Mario Vargas Llosa, conocida por su carrera como fotógrafa, publicó un mensaje donde agradece las muestras de cariño recibidas por su familia y rinde homenaje al legado personal y humano del autor de 'La ciudad y los perros'. El post incluyó también un video con imágenes nunca antes vistas del escritor, generando un torrente de emociones entre lectores y figuras del medio cultural. "Ahora me toca aprender a vivir sin ti", expresó.

El desgarrador último adiós de Morgana a su padre Mario Vargas Llosa

Con un mensaje corto, pero profundamente emotivo, Morgana Vargas Llosa utilizó sus redes sociales para despedirse de su padre, a quien cariñosamente llama “Varguitas”. En su publicación, expresó lo difícil que resulta afrontar la ausencia del escritor y agradeció a quienes han acompañado a su familia en estos momentos. “¡Hasta siempre, Varguitas! Los que me conocen saben que me expreso mejor con imágenes, pero esta vez no quiero dejar de agradecer las innumerables muestras de cariño que hemos recibido estos días”, escribió la fotógrafa.

Morgana Vargas Llosa.

Morgana también destacó el valor de las palabras, recuerdos, anécdotas, fotografías y detalles recibidos en estos días. En su mensaje, recordó las palabras de una amiga que perdió a su madre, quien le enseñó a ver a los seres queridos fallecidos a través de los ojos de los demás. Esta reflexión la llevó a apreciar aún más las expresiones de afecto hacia su padre, que, según dijo, ayudan a mantenerlo presente pese a su partida.

Además, aprovechó para reconocer a quienes cuidaron de Mario Vargas Llosa en sus últimos meses. Agradeció con nombre propio a cuidadores como Leo, Gabi, Ramón y Óscar, así como a los médicos Germán y Mariana, resaltando no solo su profesionalismo sino también su calidad humana.

Una visión a Mario Vargas Llosa desde los ojos de Morgana

El homenaje a Mario Vargas Llosa por parte de su hija Morgana, incluyó un emotivo video con imágenes inéditas que muestran distintos momentos de la vida del escritor. Estas fotos del escritor peruano, compartidas públicamente, provienen de archivos familiares, amigos cercanos y publicaciones que se acercaron a la familia durante los días posteriores al fallecimiento del autor.

En el material visual se pueden ver escenas íntimas y cotidianas: Mario paseando en el muelle, compartiendo momentos con sus hijos, y retratos junto a Patricia Llosa, su exesposa, en Lima, ciudad donde vivió hasta sus últimos días. Estas instantáneas permiten conocer una faceta más humana y cercana del escritor, alejada de los grandes foros literarios y más arraigada en el entorno familiar.

Morgana finalizó su mensaje con una frase que resume el duelo que enfrenta: “Sé que volveré a escuchar esa risa y que bailaremos juntos otra vez”. Esta despedida ha generado una oleada de comentarios de apoyo en redes sociales y ha reforzado el cariño que el público peruano y latinoamericano siente por el autor.