Adiós a Mario Vargas Llosa, la nieta del Premio Nobel de Literatura le dedica una conmovedora carta: “Fuiste un segundo papá para mí”

El último 13 de abril, el mundo perdió a uno de sus más grandes exponentes de la literatura latinoamericana: Mario Vargas Llosa. Con 89 años, el autor de "La ciudad y los perros" falleció, dejando un vacío difícil de llenar en el panorama literario global. En un emotivo gesto de amor, su nieta, Josefina Vargas Llosa, se despidió de él con una carta llena de sentimientos profundos y admiración.

“Con el corazón roto y la tristeza más profunda que he sentido en mi vida, te escribo estas palabras. Antes que nada, quiero agradecerte, porque fuiste mucho más que mi abuelo: un segundo papá que me regaló la vida y me acompañó durante treinta años", expresó Josefina en su carta. La despedida de la joven, analista estratégica en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), refleja la cercanía y el cariño que compartieron a lo largo de los años. Aunque su carrera la llevó a Nueva York, su vínculo con su abuelo nunca se rompió, y su amor por él trascendió las fronteras profesionales y familiares.

Josefina recordó con especial afecto los momentos vividos con su abuelo Mario Vargas Llosa. Foto: composición LR/ Instagram / @josefinavargasllosa

Recuerdos con su abuelo Mario Vargas Llosa que marcaron su vida

Josefina recordó con especial afecto los momentos vividos en Casa Lucio, donde compartían sencillos pero significativos instantes, como disfrutar de los tradicionales "huevos rotos". Esas pequeñas comidas se convirtieron en grandes recuerdos de cariño, donde el escritor, además de ofrecer su sabiduría literaria, brindaba un amor incondicional a sus seres queridos.

La nieta destacó que, más allá de sus logros literarios, Mario Vargas Llosa fue un hombre íntegro que vivió bajo principios sólidos. Su lucha por la libertad, la justicia y la democracia siempre estuvo presente, tanto en su vida personal como en su obra. La familia de Vargas Llosa fue testigo de la humanidad de un hombre que, a través de sus escritos, denunció las injusticias y defendió los derechos humanos con valentía.

Un legado que trasciende fronteras

Josefina no solo se enfocó en el reconocimiento mundial que su abuelo alcanzó con el Premio Nobel de Literatura en 2010, sino también en la vida plena que vivió junto a su abuela, Patricia. A pesar de la fama y los premios, para ella, el logro más grande de Mario fue haber sido el primer peruano en recibir el Nobel, un galardón que lo consagró internacionalmente y que fue un orgullo para Perú.

La familia de Mario Vargas Llosa, especialmente sus nietos, continúa siendo un pilar fundamental en la perpetuación de su legado. Foto: composición LR/ Instagram / @josefinavargasllosa

“Junto a la abuela Patricia, tu compañera de más de 60 años y el amor de tu vida, construiste una vida extraordinaria. Cumpliste todos tus sueños y recibiste innumerables premios y distinciones. Pudiste vivir la vida que quisiste: escribiendo todos los días”.

El amor y el respeto por su abuelo eran palpables en cada palabra escrita en su carta. "Me consuela saber que las leyendas nunca mueren", concluyó. Estas palabras reflejan no solo el dolor por la partida, sino también el agradecimiento y orgullo de haber sido parte de la familia de un hombre que, con su obra y sus principios, cambió el curso de la historia literaria.

Mario Vargas Llosa, un legado eterno en la literatura

La familia de Mario Vargas Llosa, especialmente sus nietos, continúa siendo un pilar fundamental en la perpetuación de su legado. El escritor, quien también fue un referente para las futuras generaciones, deja un camino de inspiración que va más allá de las letras. En cada rincón del mundo, sus libros seguirán siendo un faro de luz para aquellos que buscan comprender las complejidades de la vida, la justicia y la libertad.