El día en que confundieron a Mario Vargas Llosa con Gabriel García Márquez: "No podía decirle que no era Gabo"

La muerte de Mario Vargas Llosa conmovió al mundo literario y cultural. Su partida dejó un vacío difícil de llenar en la cultura hispanoamericana y marcó el fin del 'boom latinoamericano'. Reconocido por su talento narrativo, el Nobel peruano deja una obra inmortal que ha influido en generaciones. Por ello, muchas personas rememoraron momentos felices, imborrables y divertidos junto al escritor. Uno de ellos fue una anécdota curiosa del novelista peruano: el día en que lo confundieron con Gabriel García Márquez durante un viaje en avión de Madrid a Las Palmas.

"Una azafata se me acercó y me dijo que había un señor que me admiraba mucho, que no quería molestarme y que era muy tímido, pero deseaba darme la mano", contó el novelista. Él le respondió que estaría encantado de conocerlo. Entonces, el sujeto se le acercó, visiblemente emocionado, para hablar con Vargas Llosa.

"Me dice: 'Usted no sabe lo que este momento significa para mí, no sabe lo que han sido sus libros en mi vida'. Y justo allí viene la acuchillada: 'porque Cien años de soledad cambió mi vida'", relató Mario Vargas Llosa, lo que desató las carcajadas de los entrevistadores y del público. "Su alegría era tanta que no podía decirle que no era Gabo. Entonces le di la mano. Suplanté a García Márquez", finalizó entre risas.

Cuando Vargas Llosa golpeó a García Márquez y marcó su distanciamiento

En febrero de 1976, en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez se reencontraron después de muchos años. El encuentro tuvo lugar poco antes del estreno de la película La odisea de los Andes, cuyo guion contó con la participación del escritor peruano.

Luego del incidente, Gabriel García Márquez fue fotografiado con el ojo morado a causa del golpe. Foto: El Mundo

Según diversos testimonios, al ver a Vargas Llosa, García Márquez se acercó con la intención de saludarlo afectuosamente. Sin embargo, el peruano lo sorprendió con un puñetazo en el rostro mientras le reclamaba por un comentario que, supuestamente, hizo sobre su esposa, Patricia Llosa. Aunque los detalles del comentario no se conocen con certeza, se ha especulado que el motivo del conflicto fue una posible cercanía entre Patricia, Mercedes Barcha —esposa de Gabo— y el propio García Márquez.

Tras el incidente, Mercedes corrió a buscar una chuleta para aliviar la hinchazón en el ojo de su esposo, y luego ambos se retiraron discretamente en un Volkswagen. Pese a los años, el verdadero origen del conflicto nunca fue aclarado públicamente por los protagonistas.