Hoy, domingo 23 de marzo, Macarena Vélez se sentará en el icónico sillón rojo de 'El valor de la verdad'. En esta esperada edición del programa, la modelo hará reveladoras confesiones sobre aspectos de su vida personal y abordará temas relacionados con Said Palao, Alejandra Baigorria y 'La Nena' Cubillas, generando gran expectativa entre sus seguidores y el público en general.

En un reciente video del backstage, Macarena expresó su determinación de ser completamente honesta durante su participación. Además, aseguró que está lista para enfrentar las preguntas más difíciles sin recurrir al comodín del botón rojo. Su actitud promete un episodio lleno de momentos impactantes y confesiones inéditas.

Las declaraciones de Macarena Vélez previo a 'El valor de la verdad'

Hoy, 23 de marzo, a pocas horas de la emisión del esperado episodio de 'El valor de la verdad' con la participación de Macarena Vélez, las redes sociales oficiales del programa compartieron un video exclusivo del backstage mostrando todos los preparativos. En una breve entrevista, la exchica reality expresó sus emociones y anticipaciones sobre su participación.

“Estoy con todo un poquito, sentimientos de todo. Me gustaría que la gente sepa un poco más de mí, algunas cosas. Quiero también defenderme, siempre vienen atacándome”, declaró la modelo, antes de ingresar al set para grabar el programa.

Además, Macarena Vélez dejó en claro su intención de enfrentar el programa con total transparencia. También reveló que le pidió específicamente a sus acompañantes, su pareja Juan Ichazo, su representante Giancarlo Cossio y su madre Milagros Montoya, que no usaran el botón rojo para salvarla de preguntas complicadas. “Les he dicho que por favor no me aprieten ningún botón rojo porque quiero decir las cosas tal cual”, afirmó.

¿A qué hora y por dónde ver 'El valor de la verdad' con Macarena Vélez?

La tan esperada entrevista con Macarena Vélez será emitida este domingo 23 de marzo a las 9:45 p. m. a través de la señal de Panamericana Televisión. Durante el programa, la exchica reality respondió a una serie de preguntas que, según se anticipa, sorprenderán a la audiencia. Cabe resaltar que 'El valor de la verdad' también será transmitido en simultáneo a través de su canal oficial de Youtube.