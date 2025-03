Durante su presentación el 15 de marzo en Jicamarca, la orquesta La Única Tropical sorprendió a los asistentes al detener su show para informar sobre el trágico fallecimiento de Paul Flores, reconocido vocalista de Armonía 10. La noticia, resultado de un atentado contra el bus de la agrupación, dejó conmocionado al público, que respondió con expresiones de tristeza e incredulidad.

Así fue la conmovedora reacción del público al enterarse del asesinato de 'El ruso'

La tragedia que envolvió a la orquesta Armonía 10 conmocionó al público de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho. Minutos después de la presentación de la agrupación, su bus fue atacado, que terminó con la vida de Paul Flores. Fue La Única Tropical, el grupo que tomó el escenario tras su partida, quien se encargó de dar la desgarradora noticia a los asistentes, quienes aún tenían frescas en la memoria las canciones interpretadas por Flores momentos antes.

Uno de los integrantes de La Única Tropical tomó el micrófono y, visiblemente afectado, anunció el fallecimiento del cantante, destacando la inseguridad que se vive en el país. "Estamos en un país recontra inseguro, ya no podemos trabajar dignamente, no sé hasta dónde vamos a parar", expresó. Al escuchar la noticia, el público reaccionó con lamentos y expresiones de incredulidad, entre ellas, una seguidora que se dejó oír con un conmovedor "Ay no", reflejando el impacto del trágico suceso.