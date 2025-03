Adrien Brody y Halle Berry sorprenden al recrear su icónico beso de hace 22 años en los Oscar 2025

La ceremonia de los Oscar 2025 se llevó a cabo este 2 de marzo con una deslumbrante alfombra roja en el icónico Teatro Dolby de Los Ángeles. Uno de los momentos más comentados de la noche fue el apasionado beso entre Halle Berry y Adrien Brody, reviviendo un episodio memorable de la gala de 2003.

La cuenta oficial de la Academia en X (antes Twitter) compartió un video del momento con la descripción: “Una reunión que se ha estado gestando durante 22 años”, haciendo alusión al beso que las estrellas de Hollywood protagonizaron en los Premios Oscar de 2003.

El beso que marcó los Oscar hace más de 20 años

En la gala de los Oscar 2003, Adrien Brody, en ese entonces de 29 años, dejó a todos boquiabiertos al besar de forma inesperada a Halle Berry después de recibir el premio a Mejor Actor por su actuación en 'El pianista'. “Seguro que no te avisaron que esto venía en la bolsa de regalos”, comentó Adrien Brody en tono bromista, mientras Berry, visiblemente sorprendida, reaccionaba limpiándose los labios.

Aunque en su momento el público en el teatro celebró la escena con entusiasmo, en los últimos años ha sido analizada con una mirada más crítica. Ahora, más de dos décadas después, Halle Berry decidió resignificar aquel beso. Durante una entrevista en la alfombra roja de los Premios Oscar 2025, la actriz sorprendió a Brody al besarlo apasionadamente mientras las personas, incluyendo la novia del actor, ovacionaron el momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Adrien Brody se llevó el premio a Mejor Actor en los Oscar 2025

Este 2 de marzo, en los premios Oscar 2025, Adrien Brody fue reconocido como Mejor Actor por su interpretación en 'The Brutalist'. En la película, da vida a László Toth, un arquitecto húngaro que emigra a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial en busca de sus sueños. Sin embargo, su camino se ve marcado por la burocracia, la discriminación y la influencia de un misterioso benefactor.

“Me siento muy afortunado, actuar es una profesión muy frágil. No importa lo que has alcanzado todo se puede ir y lo que hace que esta noche sea más especial y me siento muy agradecido de seguir haciendo el trabajo que amo, ganar un premio como este significa un destino y algo que mi personaje hace referencia en la película”, dijo el actor en su discurso de aceptación.