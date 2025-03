La edición de los Premios Oscar 2025 dejó un momento histórico para el cine de Latinoamérica con la victoria de la película brasileña 'Aún estoy aquí' en la categoría de Mejor Película Internacional. Dirigida por Walter Salles, la cinta superó a fuertes contendientes como 'Emilia Pérez' (Francia), 'The Girl with the Needle' (Dinamarca), 'The Seed of the Sacred Fig' (Alemania) y 'Flow' (Letonia).

Este triunfo representa un hito sin precedentes, ya que es la primera vez que Brasil obtiene un Oscar en su historia. Salles, visiblemente emocionado, subió en solitario a recibir el premio y declaró: "Gracias en nombre del cine de Brasil", en un discurso significativo.

Un drama sobre la dictadura que conmovó a la Academia

'Aún estoy aquí' está ambientada en los años de la dictadura militar en Brasil (1964-1985) y relata la historia de Eunice Facciolla Paiva, interpretada por Fernanda Torres, una madre que debe asumir el control de su hogar tras la desaparición de su esposo, el exdiputado Rubens Paiva. Basada en las memorias de Marcelo Rubens Paiva, la película muestra la lucha de Eunice por la verdad y la justicia, mientras mantiene a su familia a salvo en un país marcado por la represión.

La cinta, con una duración de 135 minutos, no solo ha sido aclamada por su guion y dirección, sino también por las impactantes actuaciones de su elenco, que incluye a figuras como Fernanda Montenegro. Su estreno en 2024 generó gran expectativa y rápidamente se convirtió en una de las producciones más elogiadas del año.

'Aún estoy aquí' hizo historia en los Premios Oscar 2025. Foto: Difusión

Brasil y Latinoamérica en lo más alto del cine mundial

El reconocimiento de 'Aún estoy aquí' en los Premios Oscar 2025 no solo representa un logro para Brasil, sino también para toda Latinoamérica. La película también fue nominada a Mejor Película, algo inédito para una producción brasileña, lo que demuestra la creciente presencia del cine latinoamericano en la escena internacional.

Por otro lado, 'Emilia Pérez', dirigida por Jacques Audiard, era una de las favoritas con 13 nominaciones, pero solo logró obtener tres estatuillas en la gala. La sorpresa de la noche fue la elección de la Academia, que reconoció el valor histórico y emotivo del filme de Salles.

El triunfo de 'Aún estoy aquí' marca un precedente en los Oscar y podría abrir el camino para que más producciones de Latinoamérica sean reconocidas en futuras ediciones.